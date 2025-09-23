El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguró este martes la nueva cocina comedor de la Escuela Técnica N° 34 General Enrique Mosconi de María Grande, donde concurren 322 estudiantes. La obra demandó una inversión provincial superior a los 189 millones de pesos y representa una mejora sustancial en la infraestructura escolar de la localidad.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente Héctor Solari, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y el rector de la institución, Lisandro Ledesma. Durante la recorrida, también visitaron el taller industrial del establecimiento educativo.

Una obra prioritaria para la comunidad

Frigerio destacó que la construcción del comedor surgió a partir de una reunión de gabinete conjunto en la que se definieron prioridades para María Grande.

“Nos pusimos inmediatamente manos a la obra y terminamos el comedor que necesitaba la escuela”, señaló el gobernador.

El mandatario adelantó que se trabaja en un vínculo más estrecho entre la institución y la empresa Enersa, con el objetivo de que los estudiantes cuenten con herramientas para prácticas profesionales e incluso la posibilidad de establecer un padrinazgo de la compañía hacia la escuela.

Respecto al albergue estudiantil, Frigerio garantizó su continuidad y se comprometió a gestionar los fondos para que el establecimiento cuente con una residencia propia.

Apuesta a la educación técnica

El gobernador remarcó el rol central de las escuelas técnicas en el desarrollo productivo de la provincia: “Si queremos apostar a una provincia con desarrollo de trabajo en el sector privado, necesitamos a nuestros alumnos preparados con la tecnología más moderna. Esa tiene que ser una de las prioridades de cualquier gestión, y lo es de la nuestra”, afirmó.

Acompañaron también el acto el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Fauré.

Voces locales

El intendente Héctor Solari celebró la inauguración y agradeció la presencia del gobernador: “Es una obra muy esperada por la comunidad educativa, especialmente el comedor escolar. Conocemos las condiciones en las que venían trabajando, por eso ver esta mejora concreta nos llena de alegría”.

Además, resaltó el cumplimiento de los compromisos asumidos: “El gobernador había prometido finalizar esta obra y hoy vemos que cumplió”.

Por su parte, el rector Lisandro Ledesma agradeció la respuesta permanente de las autoridades y destacó el compromiso asumido para la construcción de la futura residencia: “Sé que es un hombre de palabra y en un corto tiempo la tendremos”.

Con esta inauguración, la Escuela Técnica N° 34 suma un espacio fundamental para garantizar mejores condiciones de estudio y bienestar a sus estudiantes, consolidando su papel como institución clave en la formación técnica de la región.