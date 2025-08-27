El Gobierno de Entre Ríos resolvió la cesantía de Elisio Manuel Franco, quien se desempeñaba en el Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, tras concluir un sumario administrativo iniciado en 2021. La medida fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.164.

Según el decreto, la sanción se fundamenta en un prolongado período de ausencias injustificadas y en el cobro indebido de haberes mientras Franco ya percibía un beneficio jubilatorio nacional.

El sumario se inició en base a la causal de cesantía prevista en el Artículo 71º, inciso a) de la Ley 9755 –Marco de Regulación del Empleo Público de la Provincia–. La investigación determinó que el agente agotó sus licencias por enfermedad entre 2011 y 2012, pero nunca se reincorporó a su puesto. Desde el 29 de noviembre de 2012 hasta el 3 de mayo de 2021, acumuló inasistencias sin justificación.

La situación se agravó al comprobarse que Franco había accedido a una jubilación nacional en 2010, hecho que según sus declaraciones fue notificado, aunque no se formalizó en el ámbito provincial. Pese a ello, continuó percibiendo haberes como empleado activo: “el Sr. Franco estaría cobrando el total de haberes a la fecha 09/03/2015, siendo que el mismo presenta certificado médico desde el 29/11/2010 de manera ininterrumpida”, detalla el decreto.

La normativa vigente establece que la relación laboral con la Administración Pública finaliza con la jubilación o retiro, y obliga a los agentes a encuadrarse en las disposiciones sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.

El documento oficial califica la conducta del agente como de “desidia y renuencia a clarificar su situación de manera formal, incumpliendo con sus deberes legales y dilatando en el tiempo una situación irregular”, lo que justifica la sanción de carácter expulsivo.

Además de la cesantía, se le exige a Franco reintegrar los haberes percibidos indebidamente hasta el año 2015, mientras figuraba como empleado del hospital de María Grande pese a haber accedido previamente a un beneficio previsional.