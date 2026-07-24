El abogado entrerriano Marcelo Albarenque, oriundo de María Grande, consiguió que el prestigioso diario británico The Guardian publicara una carta de lectores en la que expone los argumentos históricos y jurídicos que sustentan el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

La publicación surgió como respuesta a un editorial del periodista británico Simon Jenkins y tuvo como objetivo acercar a los lectores del Reino Unido la posición argentina sobre un conflicto que continúa abierto en el plano diplomático.

En diálogo con el portal Debate Abierto, Albarenque explicó que su escrito se basa en la Resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambos países a retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

"La cuestión Malvinas es un tema bilateral"

Durante la entrevista, el abogado sostuvo que uno de los aspectos centrales del reclamo argentino radica en que la ONU considera la cuestión Malvinas como un conflicto bilateral entre ambos Estados.

En ese sentido, explicó que el principio de autodeterminación invocado por el Reino Unido no resulta aplicable en este caso y que la resolución internacional prioriza el principio de integridad territorial.

Albarenque recordó además que durante las décadas de 1970 y comienzos de 1980 existieron instancias de negociación entre ambos países que incluso contemplaron distintas alternativas para avanzar hacia una solución del conflicto.

A su entender, resulta fundamental que los argentinos conozcan esos antecedentes históricos para poder sostener el reclamo con fundamentos jurídicos y no solamente desde una perspectiva emocional.

El impacto del Mundial y la diplomacia

El abogado también se refirió a la repercusión internacional que volvió a tener la causa Malvinas durante el último Mundial de fútbol, cuando distintas manifestaciones de apoyo al reclamo argentino aparecieron en los estadios y en las transmisiones televisivas.

Si bien consideró que esos gestos contribuyen a visibilizar la posición argentina ante la opinión pública internacional, aclaró que la recuperación de la soberanía dependerá del trabajo diplomático y no de expresiones deportivas.

En ese marco, sostuvo que la Argentina necesita mantener una política exterior coherente y sostenida en el tiempo.

"La estrategia sobre Malvinas debería constituirse en una verdadera política de Estado, más allá de los cambios de gobierno o de las diferencias partidarias", señaló.

Asimismo, opinó que las heridas políticas y sociales que dejó la guerra de 1982 continúan influyendo en la postura británica y consideró que cualquier avance en las negociaciones demandará un proceso prolongado.

Difundir la historia y sostener el reclamo

En el tramo final de la entrevista, Albarenque invitó a los argentinos a difundir los fundamentos históricos y jurídicos del reclamo en todos los ámbitos posibles, ya sea durante viajes, en redes sociales o en espacios de intercambio con ciudadanos de otros países.

También destacó el carácter abierto de la sociedad argentina y recordó que el país alberga una importante comunidad de descendientes británicos, como ejemplo de convivencia entre ambos pueblos.

Para el abogado entrerriano, fortalecer el conocimiento sobre la historia de Malvinas constituye una herramienta clave para sostener el reclamo de soberanía en el plano internacional y mantener vigente una causa que considera parte del patrimonio histórico y político de la Argentina.