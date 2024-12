El próximo viernes 20 de diciembre, la banda paranaense Made in China volverá a presentarse en María Grande, Entre Ríos, para revivir los mejores clásicos del rock y pop en una noche inolvidable. Aunque es la tercera vez que visitan la ciudad, esta presentación marca un nuevo capítulo en su historia con el público local.

El evento tendrá lugar en Garden Club, donde el trío formado por Eli Argento (voz y percusión), Matías Lencina (guitarra y coros) y Sergio Musich (bajo) promete hacer vibrar al público con un repertorio que abarca tres décadas de grandes éxitos del rock y pop.

Un invitado de lujo

En esta oportunidad, Made in China contará con la participación especial de Eduardo Espinosa, actual percusionista de El Zaguán y ex guitarrista de Made in China en sus inicios en 2019. Su presencia no solo sumará calidad musical al espectáculo, sino también un toque de nostalgia y conexión con la historia de la banda.

Detalles del evento

Fecha y hora: Viernes 20 de diciembre, a las 23 hs.

Lugar: Garden Club (Presidente Perón esquina Dino Bartoli, María Grande, Entre Ríos).

Reservas: Comunicarse al 3434670454 o a través de las redes sociales @gardenclub_mg y @madeinchinarock.

Un clásico en María Grande

Con esta presentación, Made in China reafirma su vínculo con el público de María Grande, que ya los recibió en dos ocasiones anteriores con gran entusiasmo. Este evento es ideal para quienes quieren disfrutar de buena música, recordar grandes éxitos y celebrar juntos el cierre del año.

Una noche imperdible para los amantes del rock y el pop, donde la energía y la pasión de Made in China prometen quedarse una vez más en el corazón del público entrerriano.