María Grande- El Instituto Secundario María Grande D 34 es una escuela secundaria de gestión privada con trayectoria consolidada en la formación de adolescentes y jóvenes de la región, reconocida por su enfoque académico tradicional y fuerte sentido de comunidad educativa.

Como institución -orientada a la educación media- se convirtió en una opción frecuente para familias que buscan continuidad pedagógica, seguimiento cercano y un entorno de aprendizaje estructurado para sus hijos.

En términos académicos, se inscribe dentro de las propuestas clásicas de la educación secundaria, con espacios de formación general en lengua, matemática, ciencias sociales y naturales, y la incorporación progresiva de contenidos vinculados a la realidad actual, como el uso de tecnologías, proyectos interdisciplinarios y participación en actividades especiales. Aunque no se presenta como un establecimiento con una oferta fuertemente técnica o especializada, mantiene las bases necesarias para la continuidad de estudios en el nivel superior o terciario.

En lo que respecta a la infraestructura, cuenta con un edificio propio adaptado a las necesidades de la escuela media, con aulas organizadas por curso, espacios administrativos y sectores destinados a actividades especiales. En el plano de las actividades complementarias, desarrolla propuestas como proyectos solidarios, jornadas institucionales y, en algunos casos, eventos intercolegiales.

Aporte

En el marco de los 70 años del Instituto Secundario María Grande D-34, esta semana el municipio realizó un aporte económico no reintegrable. La entrega fue realizada por el secretario de Gestión Económica y Finanzas, Sebastián Resnitzky, y recibida por la rectora María Silva.