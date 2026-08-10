El Instituto Superior María Grande D-228 avanza en la planificación de una nueva cohorte del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación, con proyección para el ciclo lectivo 2027.

La iniciativa busca ampliar las alternativas de formación docente y profesional en el departamento Paraná Campaña, al tiempo que fortalecer el rol del instituto como espacio de referencia educativa y cultural para María Grande y las localidades de la región.

La carrera se encuentra encuadrada en los lineamientos del Diseño Curricular de la provincia de Entre Ríos, establecido mediante la Resolución Nº 4796/15 del Consejo General de Educación (CGE) y sus modificatorias.

Una carrera con múltiples posibilidades laborales

Desde la institución destacan que el Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación ofrece un amplio campo de incumbencias profesionales y una formación orientada a quienes buscan desempeñarse dentro del sistema educativo y en ámbitos vinculados con la comunidad.

La propuesta apunta especialmente a la formación de profesionales capaces de intervenir en procesos educativos, institucionales y pedagógicos, además de aportar herramientas para integrar equipos técnicos y espacios de formación.

En este sentido, la eventual apertura de una nueva cohorte representa una alternativa para estudiantes y profesionales de María Grande y localidades cercanas que buscan continuar sus estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

Una respuesta a la demanda educativa de la región

Desde la conducción del ISMG D-228 señalaron que la proyección de esta nueva cohorte responde a una demanda sostenida de formación, actualización y titulación de profesionales vinculados al ámbito educativo.

La institución busca, de esta manera, consolidar su presencia como uno de los principales espacios de educación superior de María Grande y su zona de influencia.

La propuesta también se inscribe en una estrategia de fortalecimiento de la educación superior en Paraná Campaña, generando nuevas oportunidades de acceso a carreras terciarias y de formación docente.

Preinscripciones: cuándo podrían comenzar

La apertura de la cohorte para 2027 todavía se encuentra en etapa de planificación y deberá avanzar por los correspondientes procesos administrativos ante el Consejo General de Educación.

Según se informó, en los próximos meses podrían comenzar a definirse los períodos de preinscripción y los requisitos de ingreso, información que será comunicada oportunamente por el Instituto Superior María Grande D-228.

La institución recomienda a quienes estén interesados mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las novedades vinculadas con la eventual apertura de la carrera.