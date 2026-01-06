La muerte de Mariela Natalí Reynoso, ocurrida el sábado 3 de enero en la localidad de Lucas González, generó conmoción y cuestionamientos por parte de sus familiares. Sin embargo, este lunes, el informe definitivo de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Oro Verde confirmó que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

Según se había informado oficialmente, durante la madrugada del sábado, minutos antes de las 6, la Comisaría de Lucas González tomó conocimiento, a través de un llamado telefónico, sobre la presencia de una mujer en estado de desvanecimiento tendida en la vía pública, sobre calle Maximino Enrique. Personal policial acudió al lugar y solicitó una ambulancia, que trasladó a la mujer al Hospital Santa Rosa.

Pese a los intentos médicos, poco después se produjo el deceso. El informe del médico policial indicó que la mujer, de 37 años, falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, catalogando la muerte como natural y señalando que no presentaba signos de violencia ni intervención de terceros. Tras la intervención de la fiscal Maite Burruchaga, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, el cuerpo fue entregado a la familia.

No obstante, las dudas no tardaron en aparecer. Graciela Reynoso, hermana de la víctima, se presentó posteriormente en la Fiscalía de Nogoyá para radicar una denuncia formal solicitando que se investigara una “muerte dudosa”. En su presentación, expresó que la familia no había recibido información clara sobre lo sucedido y aseguró haber observado golpes en la zona frontal de la cabeza y en ambas rodillas de su hermana.

Con el patrocinio del abogado Luis Hanneman, la familia también realizó una denuncia policial y manifestó su desacuerdo con el dictamen médico inicial. Incluso, allegados a la víctima difundieron fotografías del cuerpo y mensajes en redes sociales que reforzaron las sospechas de una posible muerte violenta.

Ante este escenario, y a pedido de los familiares, la fiscal dispuso durante la noche del sábado la realización de una autopsia, motivo por el cual el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde.

Finalmente, este lunes se conoció el resultado del estudio forense, el cual ratificó el primer informe médico: Mariela Reynoso falleció por causas naturales, descartándose la existencia de lesiones compatibles con una muerte violenta o la participación de terceros.

Con el informe de autopsia incorporado a la causa, la investigación judicial dio por esclarecido el hecho, aunque el caso dejó al descubierto el impacto social y familiar que generó la falta de certezas en las primeras horas posteriores al fallecimiento.