La localidad de Lucas González, en el departamento Nogoyá, será escenario este sábado 7 de febrero de la 8ª Fiesta Provincial Alemana de la Cerveza, un evento que se desarrollará en el Salón Alemanes del Volga y en distintos sectores de la ciudad. La celebración propone una jornada cargada de tradiciones, con desfiles, actividades culturales, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas vinculadas a la inmigración alemana del Volga.

Las actividades comenzarán desde temprano con una de las expresiones más representativas del encuentro: la tradicional Vuelta del Chopp, que se iniciará a las 8 y recorrerá las calles de la ciudad. Esta propuesta busca poner en valor las costumbres heredadas de las colectividades que poblaron la región y que hoy forman parte de su identidad cultural.

A lo largo de la jornada, el público podrá disfrutar además de la exhibición de carros rusos, maquinarias antiguas, delegaciones culturales y ballets, que representarán distintas expresiones artísticas ligadas a la historia y tradición de los alemanes del Volga en la provincia de Entre Ríos.

El programa central continuará a partir de las 17 con el desfile de agrupaciones, que incluirá la participación de autos antiguos, carros tradicionales, representaciones institucionales y grupos artísticos. Este segmento constituye uno de los momentos más convocantes de la fiesta, ya que reúne a diversas entidades culturales y sociales que trabajan especialmente para mostrar elementos característicos de la tradición inmigrante.

Por la noche, el Salón Alemanes del Volga se convertirá en el escenario principal del baile popular, con la actuación de Bandita Edelweiss, Los Gringos del Volga, Herencia Alemana y Brisas Inmigrantes, conjuntos que interpretan repertorios tradicionales y populares de las colectividades.

La fiesta contará también con un sector gastronómico, donde se ofrecerán platos típicos como choripanes, tortas, pollo y salchichas caseras con puré y chucrut, propuestas que forman parte esencial de la identidad culinaria de esta celebración.

Desde la organización informaron que las entradas anticipadas para el baile se encuentran disponibles en una primera tanda a un valor de 7.000 pesos, mientras que las personas que concurran con vestimenta típica podrán ingresar de manera gratuita. Asimismo, se indicó que el evento no se suspenderá en caso de lluvia y que el predio dispondrá de estacionamiento iluminado para mayor comodidad del público.

Finalmente, se recomendó a los asistentes llevar sillones para disfrutar con mayor confort de las distintas actividades previstas durante esta nueva edición de la Fiesta Provincial Alemana de la Cerveza, que año a año convoca a vecinos y visitantes de toda la región.