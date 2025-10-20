La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, visitó este sábado la ciudad de Lucas González, en el departamento Nogoyá, para participar de los festejos en honor a San Lucas Evangelista, patrono del municipio. La fecha, que se conmemora cada 18 de octubre, reviste un profundo significado para la comunidad luquense y congregó a una gran cantidad de fieles, vecinos y autoridades.

Aluani fue recibida por el intendente Luis Alberto Fleischer y la viceintendenta Isabel Fabro, con quienes compartió la jornada de celebraciones religiosas y culturales. También estuvieron presentes el senador Rafael Cavagna, autoridades religiosas y policiales, y representantes de instituciones educativas, sociales y deportivas de la localidad.

La ceremonia central tuvo lugar frente al templo parroquial, donde se celebró la Santa Misa presidida por monseñor Juan Alberto Puiggari, arzobispo de Paraná, acompañado por el presbítero Javier Balcar. Posteriormente, los vecinos participaron de la tradicional procesión por las calles de la ciudad, seguida de un desfile de agrupaciones gauchas y una gran peña popular que cerró la jornada.

Durante su mensaje, la vicegobernadora agradeció la invitación y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones religiosas y culturales que fortalecen la identidad local.

“Gracias por permitirme celebrar junto a ustedes al patrono de este querido pueblo, y como lo hacemos siempre, desde la fe, la esperanza y con la alegría de poder juntarnos en un día tan especial para la comunidad”, expresó Aluani.

La mandataria transmitió además el saludo del gobernador Rogelio Frigerio y reafirmó el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo de las comunidades del interior.

“Vamos a seguir acompañándolos. Estas fiestas son importantes para preservar las tradiciones y son una oportunidad para mirar hacia atrás y agradecer a quienes tuvieron la visión de fundar este pueblo tan bello. También quiero agradecer a los vecinos que siguen apostando al crecimiento y desarrollo de este hermoso lugar. Felicitaciones y feliz día de su patrono”, concluyó.

Las celebraciones en honor a San Lucas Evangelista reafirmaron el espíritu comunitario y la identidad religiosa de Lucas González, en una jornada que combinó fe, historia y encuentro entre los vecinos de la ciudad.