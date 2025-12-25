La ciudad de Lucas González, en el departamento Nogoyá, se alista para recibir una nueva edición de la Fiesta Provincial y Nacional del Lino, que se desarrollará los días viernes 9 y sábado 10 de enero de 2026. El tradicional evento se llevará a cabo a lo largo de dos jornadas consecutivas y contará con una nutrida propuesta artística que incluirá espectáculos musicales, danzas tradicionales y el ya consolidado Certamen “El Linero”.

La edición 2026 marcará un nuevo crecimiento de esta celebración, que año tras año convoca a vecinos de Lucas González y a visitantes de distintas localidades de Entre Ríos y provincias cercanas. La fiesta tiene como objetivo poner en valor la identidad cultural de la región, resaltar las raíces ligadas a la producción del lino y reconocer el trabajo de los artistas del litoral argentino.

La programación contempla actividades de alcance regional y nacional, con la participación de músicos, cantantes, bailarines y grupos de danza que representan a diversos puntos del litoral. Además, se prevén espacios especialmente destinados a destacar la historia y la importancia cultural del lino como emblema productivo de la zona.

La primera jornada se desarrollará el viernes 9 de enero a partir de las 20:30 y tendrá como eje central la realización del 3° Certamen “El Linero”, una instancia competitiva orientada a promover y visibilizar el talento artístico del litoral. Durante la noche subirán al escenario Los Monchos Chamameceros de San Justo, La Llamarada del Sauce de Oro Verde, Carnavineros de Nogoyá, Los Zapata de Pueblo Esther, Matías Juárez y Melina Cardozo de Colonia Elía, Sofía Vega de Colón, Hernán Paz y Los Changos de San José, Delfina Tula de Nogoyá, el espacio de Poesía Litoral “Canto a Entre Ríos” de San Salvador y Alma Litoral de Paraná. También se presentarán Litoral Mitá y La Sonora Corazón, junto a los ballets Raíces de Mi Pueblo y Ballet Juvenil Alemán del Volga. La entrada general para esta jornada tendrá un valor de 2.000 pesos.

El sábado 10 de enero, a partir de las 21, se llevará a cabo la segunda noche de festejos, que incluirá los shows centrales y la presentación del ganador del Certamen “El Linero”. La grilla artística estará integrada por Efraín Colombo, Claudia Lomeña, Franco Masignani y Jorge Alejandro y su banda, además de los cuerpos de danza Grupo de Danzas Los Lanceros y Ballet Sociedad Italiana. Para esta jornada, el valor de la entrada será de 5.000 pesos.

Con una propuesta que combina tradición, música y danza, la Fiesta Provincial y Nacional del Lino se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes de la región, reafirmando la identidad de Lucas González y su vínculo histórico con la producción del lino.