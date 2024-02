Nogoyá.- Llamó la atención para los habitantes de la ciudad, la resolución de la justicia que dio lugar a una acción de amparo ambiental y sanciona con una serie de medidas al municipio de Lucas González, por las quemas que realizar en el basural municipal.

Lamentablemente Nogoyá no corrió con la misma suerte a pesar de haber presentado los correspondientes amparos. La justicia dio su sanción pero a la hora de hablar de plazos utilizó el término “plazo prudencial” lo que habilitó a que los incendios en el volcadero continúen y aún siga sin resolverse la erradicación y traslado del predio.

En ese momento, a principios de 2023, el municipio apeló el fallo presentando un recurso fundamentando que no cuenta con el dinero suficiente, por eso el Juez Juan Pablo Orlandi emitió una resolución que aplica sanciones pecuniarias, es decir multas escalonadas que deberá afrontar el municipio en el caso de que no cumpla con lo establecido en el marco de las medidas inmediatas.

El fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para la ciudad de Nogoyá, preveía la relocalización del actual predio de disposición de residuos sólidos urbanos a uno nuevo suficientemente alejado del ejido de la ciudad, fijando en esta instancia un plazo máximo de 18 meses con la opción de prorrogar dicho plazo por noventa días, pero nada de eso pasó debido a las apelaciones que presentó el municipio posteriormente.

A finales de enero, los vecinos de Lucas González tuvieron un mejor desenlace judicial en una problemática que se acrecienta en las localidades que cuentan con basurales a cielo abierto.

La medida quedó establecida tras la firma de un acuerdo suscripto ante la jueza de Feria María Andrea Cantaberta, quien resolvió hoy en el marco de una acción de amparo ambiental. El municipio, entre otras medidas, tendrá que presentar un plan de recolección diferenciada de residuos.

En el marco del legajo “Cabrera, Fiama Naomí c/Municipalidad de Lucas González s/Acción de amparo (ambiental)”, en trámite ante el Juzgado de Feria de Nogoyá, a cargo de la jueza Cantaberta, las partes arribaron a un acuerdo de 10 cláusulas, comprometiéndose la Municipalidad “a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la quema de residuos en el basural municipal”.

Asimismo, conforme lo establecido en el primer punto, también deberá extinguir cualquier incendio que se verifique en el lugar y, de ser necesario, tendrá que avisar de inmediato a los Bomberos Voluntarios para que procedan a su extinción.

Además, en un plazo de sesenta días corridos deberá presentar en el expediente un cronograma de construcción de cerco perimetral olímpico y puerta de acceso al basural, “el cual deberá construirse de manera progresiva en el plazo máximo de trescientos días corridos” a partir de la firma del acuerdo.

La obra, según consta en la segunda cláusula del acuerdo, deberá registrar un avance del 50 por ciento en el término de doscientos diez días.

En lo inmediato, y mientras se ejecutan los trabajos, el municipio deberá “garantizar una recorrida diurna en el basural al menos cuatro veces al día a los efectos de verificar la inexistencia de focos ígneos”. Y en un plazo de treinta días tendrá que disponer una guardia diurna de seis a veinte horas y “garantizar mediante rondas periódicas nocturnas la seguridad del lugar, debiendo al efecto contar con constancias correspondientes”.

La Municipalidad de Lucas González dispondrá de sesenta días para “formular un plan de recolección diferencial de residuos y de recuperaciones informales, debiendo contemplar entre otras cuestiones atinentes la inscripción de personas que se encarguen de la recuperación, medidas al efecto, plan de concientización social y pautas de seguridad, y cuantas medidas a consideración de especialistas en la material sea sugerida”.

Otra obligación para el Departamento Ejecutivo Municipal de Lucas González será la remisión, en caso de no existir, de un proyecto de ordenanza previendo multas para quien produzca quemas o arroje residuos de manera directa al basural municipal y otro que prohíba la ampliación de la planta urbana en un radio menor de un kilómetro del predio.

Por último la Municipalidad “se obliga a informar cada tres meses, de manera detallada en medios de comunicación y redes sociales, sobre los avances logrados en la implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, conforme lo establecido por la Ley 10.311 y el acuerdo celebrado en el marco del expediente.