El hecho se registró alrededor de las 6:55 sobre la Ruta Nacional 12, a unos tres kilómetros del acceso a Lucas González. El vehículo circulaba desde Gualeguaychú con destino a Libertador San Martín cuando se produjo el impacto.

Según se informó, los cinco ocupantes del rodado sufrieron golpes a raíz del fuerte choque, aunque ninguno presentó heridas de gravedad. Tras el siniestro, fueron asistidos en el lugar por personal policial de la comisaría local y por una ambulancia del hospital Hospital Santa Rosa.

Un testigo que presenció el hecho, Gustavo Zair, relató que se detuvo para colaborar con los involucrados hasta la llegada de los servicios de emergencia. “Volvieron a vivir, gracias a Dios no pasó nada, solo lesiones leves”, expresó.

Minutos después del accidente, efectivos policiales organizaron el tránsito en la zona y continuaron con las tareas de asistencia. Por su parte, el personal de salud brindó atención primaria a los heridos en el lugar.

El caballo, que se encontraba suelto al momento del siniestro, murió como consecuencia del impacto. El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que representan los animales sueltos en rutas de alto tránsito.