El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, firmaron este lunes un convenio de cooperación que busca profundizar la participación de Entre Ríos en la cadena productiva de Vaca Muerta, con eje en la producción de arenas silíceas y el desarrollo de infraestructura para mejorar la logística.

El acuerdo fue suscripto en las oficinas de YPF en Buenos Aires y contempla también iniciativas vinculadas con proveedores entrerrianos, desarrollo minero, electromovilidad, almacenamiento y modernización de servicios de la provincia.

“Es un acuerdo de cooperación y de interacción con la empresa más importante de la Argentina, y tiene que ver con la posibilidad de integrar a Entre Ríos a ese gran mundo que representa Vaca Muerta, con el potencial enorme y la realidad que tiene”, sostuvo Frigerio.

El gobernador remarcó además que la provincia cuenta con recursos y capacidades que pueden incorporarse a la cadena energética. “No tenemos solo arena, tenemos muchos proveedores que pueden servir para potenciar este desarrollo que está llevando adelante YPF y queremos que sean tomados en cuenta”, afirmó.

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Las arenas silíceas, uno de los principales ejes

Uno de los puntos centrales del convenio es potenciar la producción de arenas silíceas, utilizadas como insumo en la actividad no convencional de Vaca Muerta.

Marín destacó la calidad de la producción entrerriana y afirmó: “Es la que usamos para nuestros pozos y es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora”.

En ese marco, Entre Ríos e YPF analizarán alternativas para desarrollar la actividad minera y mejorar la infraestructura necesaria para transportar la producción.

El objetivo planteado es avanzar en obras y alternativas de transporte vial, ferroviario y fluvial, para hacer más eficiente la logística y reducir costos dentro de la cadena productiva.

Más participación de empresas entrerrianas

El convenio apunta a que la provincia no participe únicamente como proveedora de arenas silíceas, sino que pueda incorporar a empresas y proveedores locales vinculados con la actividad energética.

La agenda conjunta contempla aprovechar las capacidades productivas y la ubicación logística de Entre Ríos para sumar actividades y servicios relacionados con el desarrollo de Vaca Muerta.

Desde YPF señalaron que una mayor eficiencia logística puede contribuir al desarrollo de la actividad tanto de la compañía como de otras empresas vinculadas al sector.

Electromovilidad y modernización de la flota provincial

Otro de los ejes incluidos en el acuerdo es la electromovilidad.

Entre las iniciativas previstas se encuentra el análisis de proyectos para ampliar la infraestructura de carga destinada a vehículos eléctricos.

También se contempla incorporar sistemas de telemetría a la flota de vehículos públicos provinciales, con el objetivo de mejorar el seguimiento, la administración y el uso de los recursos.

Almacenamiento y nuevas inversiones

El convenio también incluye el análisis de alternativas para reconvertir y aprovechar activos de YPF en proyectos de almacenamiento vinculados con la producción agroindustrial, particularmente para aceites vegetales.

A su vez, se prevé trabajar junto con municipios en el análisis de herramientas e incentivos fiscales que puedan favorecer la llegada de nuevas inversiones privadas a Entre Ríos.

El convenio no implica gastos inmediatos para la provincia

El acuerdo marco no establece por sí mismo erogaciones presupuestarias específicas para Entre Ríos.

Los proyectos que eventualmente surjan de la cooperación deberán instrumentarse mediante acuerdos particulares, en los que se definirán las inversiones, responsabilidades, condiciones y plazos correspondientes.

El convenio tendrá una vigencia inicial de tres años.

La firma abre así una agenda de trabajo entre Entre Ríos e YPF que busca ampliar la participación provincial en la cadena de Vaca Muerta, con énfasis en las arenas silíceas, la infraestructura logística, los proveedores locales y nuevas alternativas de inversión.