“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones”, afirmó el mandatario este lunes, en el marco de una reunión de trabajo realizada en Colón.

El encuentro fue encabezado por Frigerio junto al intendente local, José Luis Walser, y contó con la participación de legisladores nacionales y provinciales, además de representantes de distintos sectores. El objetivo fue actualizar información y analizar las gestiones realizadas frente a un proyecto que genera creciente preocupación en la sociedad entrerriana.

Durante la reunión, el gobernador detalló las gestiones diplomáticas llevadas adelante ante autoridades del vecino país. Según precisó, mantuvo cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con ministros vinculados al área, tres de ellas en territorio uruguayo y una en Argentina. En dos oportunidades, agregó, estuvo acompañado por autoridades de la Cancillería argentina, con quienes se expuso la postura provincial.

Frigerio subrayó que el tema excede la órbita provincial. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”, remarcó. En ese sentido, recordó que ya había planteado la problemática durante la apertura de sesiones de la Legislatura entrerriana, donde insistió en la necesidad de relocalizar la planta proyectada.

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El mandatario también señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra actualmente en elaboración y destacó que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, se incorporó a Colón dentro del área de análisis. “Estamos siguiendo muy de cerca ese estudio y sus conclusiones serán definitorias para los próximos pasos”, sostuvo, acompañado por las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna.

Por su parte, el intendente Walser valoró la presencia del gobernador y su involucramiento en el tema. “Agradecemos que esté comprometido con el territorio y con esta causa que representa, para nuestra comunidad, la microrregión y gran parte de Entre Ríos, una lucha que necesita del acompañamiento de todos”, expresó.

El jefe comunal advirtió sobre los posibles impactos del proyecto y sostuvo que existe un objetivo compartido de impedir su instalación en esa ubicación. “Defendemos no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud”, afirmó.

En ese contexto, Walser reclamó la pronta concreción de la Mesa de Cancilleres entre ambos países y pidió mayor firmeza por parte del gobierno argentino. También cuestionó el accionar de Uruguay, al sostener que avanza con el proyecto sin consulta previa. “Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina”, señaló.

Finalmente, el intendente recordó antecedentes de conflictos ambientales bilaterales, como el caso de la instalación de la planta de celulosa de Botnia, y advirtió sobre la necesidad de evitar que se repita una situación similar en el río compartido.