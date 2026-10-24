El Gobierno de Entre Ríos intimó formalmente a la Municipalidad de Pronunciamiento tras detectar infracciones ambientales en el predio de disposición final de residuos de esa localidad. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Ambiente provincial luego de una inspección técnica que constató cuatro focos ígneos activos y el acopio irregular de envases vacíos de productos fitosanitarios.

Según informó el organismo, el fuego se propagaba hacia terrenos linderos y la combustión de residuos a cielo abierto generaba riesgos para la salud pública y la biodiversidad. Además, la densidad del humo representaba un peligro para la seguridad vial sobre la ruta provincial 23.

La práctica está prohibida por el artículo 7 de la Ley provincial N.º 10.311, que regula la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

Detectaron envases de agroquímicos en el predio

Durante el relevamiento, los inspectores también comprobaron el ingreso y acopio descontrolado de envases vacíos de fitosanitarios dentro del predio municipal.

La Secretaría de Ambiente señaló que esa situación contraviene la Ley nacional N.º 27.279, que establece disposiciones específicas para la gestión de estos residuos. Por tratarse de materiales de manejo especial, los envases no pueden descartarse en vertederos comunes y deben trasladarse a Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitados.

Asimismo, la inspección constató incumplimientos en las obligaciones de información técnica previstas en la Resolución N.º 133/09 de la Secretaría de Ambiente.

Diez días hábiles para regularizar la situación

Ante las irregularidades detectadas, la Provincia ordenó la prohibición inmediata de cualquier tipo de quema en el predio y exigió la extinción total de los focos activos mediante tareas de sofocación y enfriamiento.

El municipio deberá cumplir una serie de medidas dentro de un plazo de diez días hábiles:

Extinguir los focos de incendio y garantizar que no continúen las quemas a cielo abierto.

y garantizar que no continúen las quemas a cielo abierto. Retirar los envases de fitosanitarios y acreditar su traslado a un Centro de Almacenamiento Transitorio habilitado mediante remitos oficiales.

y acreditar su traslado a un Centro de Almacenamiento Transitorio habilitado mediante remitos oficiales. Presentar un plan local de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) que incluya un protocolo de remediación del predio.

que incluya un protocolo de remediación del predio. Informar el sistema de disposición final de residuos biopatogénicos.

Garantizar el cerramiento perimetral y la custodia permanente del lugar para prevenir nuevos vuelcos clandestinos.

La intimación busca que el municipio corrija las irregularidades constatadas y adecue el funcionamiento del predio a la normativa ambiental vigente.