El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, constató irregularidades vinculadas con la construcción de un terraplén que interrumpe el escurrimiento del arroyo Villaguay, en el departamento Gualeguay. Según se informó, la situación genera consecuencias ambientales y económicas sobre más de 100.000 hectáreas de la zona.

La inspección se realizó mediante un sobrevuelo del área ubicada frente a Puerto Ruiz, cerca de la confluencia de los ríos Gualeguay y Paraná Ibicuy.

La estructura rodea una superficie de más de 40.000 hectáreas pertenecientes a Estancias del Ibicuy, cuyo referente es Pedro Pou. De acuerdo con lo constatado, el terraplén protege esos terrenos frente a posibles inundaciones, pero modifica el escurrimiento natural del agua y perjudica a establecimientos rurales vecinos.

Uno de los principales problemas señalados es la interrupción del curso del arroyo Villaguay, pese a las observaciones y disposiciones realizadas por el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa).

Qué establece la Ley de Aguas de Entre Ríos

En la provincia rige la Ley N.º 9172, que regula el uso, aprovechamiento y conservación de las aguas superficiales y subterráneas, además de las obras hidráulicas vinculadas con esos recursos.

La normativa establece principios de equidad y racionalidad ambiental para el desarrollo de actividades económico-productivas.

El organismo encargado de aplicar esta legislación es el Corufa, que tiene entre sus funciones regular, planificar y proteger los recursos hídricos provinciales, además de ejercer el poder de policía en la materia.

En este caso, el organismo ya había formulado observaciones sobre el terraplén y dispuesto medidas para permitir el normal escurrimiento del arroyo Villaguay. Entre ellas, se estableció la necesidad de realizar cortes en la estructura.

Incumplimiento de las disposiciones y riesgo de inundaciones

Según la información difundida, los propietarios habrían incumplido de manera reiterada las medidas dispuestas por el Corufa para restablecer la circulación del agua.

La situación adquiere mayor preocupación ante la proximidad de posibles inundaciones en la cuenca del río Gualeguay, ya que la interrupción del arroyo podría agravar las consecuencias sobre los campos de la zona.

La constatación realizada por la Fiscalía de Estado vuelve a poner en discusión el impacto de las intervenciones privadas sobre los cursos naturales de agua y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan los recursos hídricos en Entre Ríos.