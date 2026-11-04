Fundación CAUCE, junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Casa Río Lab y Taller Ecologista, organizó el Encuentro Biocultural sobre Agroecología y Resiliencia Climática, que se desarrolló el 30 y 31 de octubre en Rosario, con el apoyo de Agroecology Fund.

La propuesta reunió a productores, representantes de organizaciones, técnicos y profesionales de distintos territorios para intercambiar experiencias y construir estrategias colectivas en defensa de la agroecología.

El encuentro se realizó en el marco de la iniciativa IPA Global y del proyecto Agroecología para la resiliencia climática en Corredores Bioculturales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Un diagnóstico sobre las problemáticas territoriales

Uno de los principales ejes de trabajo fue la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de cada corredor biocultural. La actividad permitió identificar las dificultades que atraviesan las unidades productivas agroecológicas.

Los resultados se plasmaron en una cartografía colectiva que permitió visibilizar distintas tensiones relacionadas con el acceso y la disponibilidad de agua, el estado del suelo, los eventos climáticos, las presiones extractivas y el ordenamiento territorial.

Las actividades se desarrollaron en el Centro Cultural Parque de España y el Centro Agroecológico Rosario (CAR), donde también hubo espacios para compartir conocimientos, reconocer experiencias productivas y debatir nuevas estrategias.

Un trabajo que continuará hasta 2027

El encuentro representó una instancia de consolidación del trabajo conjunto realizado durante los últimos meses, que incluyó visitas territoriales y testimonios de productoras y productores de los cuatro corredores.

La iniciativa comenzó en 2026 y tiene continuidad prevista hasta mediados de 2027.

Desde Fundación CAUCE destacaron la importancia de fortalecer las redes de trabajo y generar herramientas de articulación e incidencia que permitan ampliar el reconocimiento y el acompañamiento a la producción agroecológica.

Entre los objetivos planteados se encuentra avanzar hacia un mayor respaldo institucional, social y normativo para quienes desarrollan alternativas de producción de alimentos y promueven otras formas de relacionarse con los territorios.