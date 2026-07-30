Una investigación encabezada por la Justicia de Entre Ríos permitió avanzar sobre una presunta organización dedicada a cometer estafas telefónicas contra adultos mayores en Crespo y Paraná. Como resultado, se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Resistencia (Chaco), donde fueron secuestrados dinero en efectivo, dólares, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Si bien el operativo representó un importante avance en la investigación, el principal sospechoso logró escapar y continúa con pedido de captura a nivel nacional.

Cómo operaba la banda

La causa se inició a partir de denuncias radicadas por víctimas de Paraná y Crespo, quienes fueron engañadas mediante una modalidad conocida como el "cuento del familiar".

Según la investigación, los delincuentes se comunicaban telefónicamente haciéndose pasar por hijos u otros familiares cercanos y, bajo distintos pretextos, convencían a las víctimas de entregar sus ahorros a un supuesto empleado bancario.

Los investigadores sostienen que la organización elegía principalmente a personas de edad avanzada, aprovechando su vulnerabilidad.

Una mujer de 92 años entregó dólares y joyas

Uno de los hechos investigados ocurrió en Paraná y tuvo como víctima a una mujer de 92 años.

De acuerdo con la causa judicial, un estafador se hizo pasar por su hijo y le aseguró que existía una supuesta disposición nacional por la cual los billetes en circulación perderían validez y debían ser reemplazados.

Con ese engaño, logró convencerla de entregar sus ahorros en dólares y joyas a un hombre que se presentó en su domicilio simulando ser un empleado bancario.

En otro de los casos investigados, una persona de Crespo fue víctima de una maniobra similar y perdió cerca de 10 millones de pesos.

La investigación llevó hasta Chaco

La pesquisa fue dirigida por la fiscal Sofía Patat, quien coordinó un trabajo que incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Ese relevamiento permitió identificar el vehículo utilizado por los sospechosos para retirar el dinero y establecer que uno de los principales investigados tenía domicilio en la provincia del Chaco.

Con esa información, la Justicia entrerriana solicitó exhortos que derivaron en allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en los barrios Carpincho Macho y Villa Río Negro, en la ciudad de Resistencia.

Qué secuestró la Policía

Durante uno de los procedimientos, realizado en una vivienda vinculada a familiares del principal acusado, los efectivos secuestraron:

2.666.500 pesos argentinos.

8.200 dólares estadounidenses.

Billetes de otras monedas extranjeras.

Teléfonos celulares.

Prendas de vestir que podrían haber sido utilizadas durante las maniobras investigadas.

Los elementos serán analizados como parte de la investigación que busca reconstruir el funcionamiento de la organización.

El principal acusado continúa prófugo

Pese a los resultados de los allanamientos, el hombre señalado como presunto líder de la banda no fue localizado.

Sobre él pesa una orden de captura nacional, mientras que la Justicia también ordenó el secuestro del vehículo identificado en las filmaciones obtenidas durante la investigación.