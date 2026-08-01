Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este sábado en Crespo provocaron el anegamiento de una vivienda ubicada sobre calle Las Heras, lo que motivó la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios.

El operativo se inició alrededor de las 00:15, cuando el cuartel recibió un llamado solicitando asistencia debido al ingreso de agua en el interior del inmueble.

El agua ingresó por el rebalsamiento del sistema cloacal

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Crespo, hasta el lugar se desplazó una unidad con dos efectivos.

Al arribar, el personal constató que el anegamiento se produjo como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la ciudad y el rebalsamiento del sistema cloacal, situación que permitió el ingreso de agua al interior de la vivienda.

Cómo fue el operativo

Los bomberos realizaron tareas de extracción del agua acumulada y acondicionamiento de los ambientes afectados para minimizar los daños ocasionados por la inundación.

Una vez finalizadas las labores, la intervención concluyó sin inconvenientes adicionales ni personas afectadas, quedando normalizada la situación.