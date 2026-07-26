Dos hombres fueron detenidos y se secuestró droga, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la venta de estupefacientes durante dos allanamientos realizados este sábado en la ciudad de Victoria.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Victoria, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo, con intervención de la Justicia local.

Las medidas judiciales se concretaron en dos viviendas del barrio Quinto Cuartel, ubicadas en las inmediaciones de Camino de la Costa y Prefectura Naval, y de calle Pública y Reggiardo.

Cocaína, marihuana y elementos para la comercialización

Como resultado de los allanamientos, la Policía detuvo a dos hombres de 23 y 20 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En uno de los domicilios, ubicado frente a la Escuela Primaria Nº 6, los efectivos secuestraron 40 envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10,3 gramos, además de una balanza de precisión, teléfonos celulares, una tijera, recortes utilizados para el fraccionamiento de la droga y otros elementos considerados de interés para la causa.

En la segunda vivienda fueron incautados marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que también serán incorporados a la investigación.

Nueve personas identificadas

Durante el operativo, además de las detenciones, fueron identificadas nueve personas mayores de edad, mientras se desarrollaban las diligencias judiciales.

Los allanamientos contaron con la colaboración de efectivos de la Guardia Especial y de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Diamante, que brindaron apoyo en el despliegue operativo.

La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia con el objetivo de determinar el alcance de la actividad investigada y establecer las responsabilidades correspondientes.