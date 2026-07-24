Dos automóviles protagonizaron un siniestro vial en la mañana de este viernes sobre la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del kilómetro 19, en el acceso a Aldea Brasilera, departamento Diamante. Como consecuencia del impacto, los dos conductores sufrieron lesiones de carácter leve.

El hecho fue advertido por efectivos de la Comisaría de Aldea Brasilera, quienes realizaban un operativo de prevención en la zona y acudieron rápidamente al lugar tras ser alertados del accidente.

De acuerdo con la información policial, en la colisión estuvieron involucrados un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox, que circulaban en el mismo sentido de marcha. Ambos eran conducidos por jóvenes de 20 y 22 años, respectivamente.

Al arribar al lugar, los uniformados brindaron las primeras asistencias a los ocupantes junto con personal de los Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera, quienes colaboraron en las tareas de prevención y seguridad mientras se desarrollaba el operativo.

Los dos conductores presentaban lesiones leves y fueron asistidos en el lugar, sin que fuera necesario, en principio, informar heridas de gravedad.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en que se produjo la colisión.

Desde la Policía reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetando las velocidades permitidas y las normas de tránsito, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y preservar la vida de quienes circulan por las rutas entrerrianas.