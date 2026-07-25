La Policía de Entre Ríos, a través de la Jefatura Departamental Nogoyá, dio a conocer una serie de procedimientos desarrollados entre el jueves y el sábado, que incluyeron el secuestro de un camión con pedido de secuestro en Brasil, la recuperación de elementos robados y la intervención en un siniestro vial.

Un brasileño reconoció en Nogoyá el camión robado a su padre

Uno de los hechos más relevantes ocurrió cuando un ciudadano brasileño, de 53 años, radicó una denuncia en la Comisaría Villa 3 de Febrero tras reconocer en la ciudad un camión que había sido sustraído años atrás a su padre en Brasil.

Según relató el denunciante, el vehículo había sido robado por un empleado oriundo de la provincia de Corrientes y, al advertir su presencia en Nogoyá, alertó a la Policía.

El rodado se encontraba en un taller mecánico y, tras la verificación de los números de chasis, los investigadores constataron que se trataría del camión denunciado como robado. También detectaron que llevaba colocada una patente argentina correspondiente a otro vehículo de similares características.

Por disposición de la Fiscalía en turno, personal del Puesto de Control Vial Nogoyá procedió al secuestro de un camión Scania T113 H 4x2 320, modelo 1994, mientras que efectivos de Policía Científica y de la Sección Verificación Automotor realizaron las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.

Recuperaron una reja robada y localizaron al presunto autor

En otro procedimiento, personal de la División Investigaciones logró esclarecer el hurto de una reja denunciado por un vecino de 32 años.

El damnificado informó que durante la madrugada desconocidos le habían sustraído una estructura metálica de aproximadamente dos metros por un metro y medio que permanecía apoyada frente a su vivienda.

Además, aportó datos que indicaban que el elemento estaba siendo ofrecido para la venta.

A partir de esa información, los investigadores establecieron que la reja había sido adquirida por otra persona y lograron recuperarla en un domicilio de Villa Ghiano, restituyéndola posteriormente a su propietario.

En el marco de la causa también fue identificado el presunto autor del hecho, quien quedó supeditado a la investigación judicial.

Hallaron herramientas robadas de un taller mecánico

La Policía también intervino en un hecho denunciado por el propietario de un taller mecánico ubicado en la intersección de calles Moreno y Maipú.

El comerciante informó el faltante de una caja con unas 40 herramientas que había sido sustraída del lugar.

Tras realizar diversas averiguaciones, personal de la División Investigaciones localizó los elementos en poder de un hombre, procediendo al secuestro de las herramientas y a su posterior devolución al denunciante, con conocimiento de la Fiscalía.

Las actuaciones continúan para determinar la participación de los responsables del hurto.

Dos jóvenes chocaron contra un árbol

Finalmente, durante la madrugada del sábado, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a la intersección de San Lorenzo y Quiroga y Taboada, donde una motocicleta había impactado contra un árbol.

En el lugar encontraron al conductor, de 21 años, desvanecido sobre la cinta asfáltica, mientras que su acompañante, de 27 años, explicó que había retirado la motocicleta para evitar que fuera retenida y la dejó resguardada en una vivienda cercana.

Según manifestó, en el accidente no participaron otros vehículos.

Desde el Hospital San Blas informaron que el motociclista recuperó el conocimiento y que, si bien no presentaba lesiones de gravedad, se retiró por sus propios medios antes de completar los estudios médicos.

Por disposición de la Fiscalía, la Policía ingresó posteriormente al domicilio donde había quedado la motocicleta —con autorización de sus moradores— y procedió a su retención para la realización de las pericias correspondientes.

Las actuaciones continúan bajo