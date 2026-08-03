Un motociclista de 54 años sufrió lesiones de carácter grave como consecuencia de un siniestro vial registrado durante la noche del domingo en el departamento Victoria.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 en la rotonda de la Ruta Provincial 26 y la Variante Vivanco, donde intervino personal de la Jefatura Departamental Victoria.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información policial, por causas que son materia de investigación, dos motociclistas de 54 y 63 años circulaban en el mismo sentido de marcha, desde Nogoyá hacia Victoria, cuando se produjo el incidente.

Según las primeras actuaciones, uno de los conductores impactó contra el guardarraíl ubicado en la rotonda. Al advertir la situación, el segundo motociclista intentó evitar la colisión, pero perdió el control de su rodado y terminó cayendo sobre la cinta asfáltica.

Un conductor resultó con lesiones graves

Como consecuencia del accidente, el motociclista que impactó contra la estructura de contención sufrió lesiones de carácter grave, mientras que el otro conductor presentó lesiones leves.

Ambos fueron asistidos tras el siniestro, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Intervino Policía Científica

En el lugar trabajó personal de Comisaría Suburbios, con la colaboración de efectivos de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor.

Asimismo, se dio intervención a la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.