La investigación por el homicidio de un hombre ocurrido durante la noche del miércoles en la ciudad de Diamante registró importantes avances en las últimas horas. Como resultado de distintos procedimientos ordenados por la Justicia, fueron detenidos cinco hombres mayores de edad y se secuestraron elementos de interés para la causa.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, personal de la División Investigaciones, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, continúa trabajando para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho, ocurrido en la intersección de Belgrano y Dr. Materi.

Puede interesarte

Desde la fuerza policial aclararon que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, el crimen no tendría relación con los festejos que se desarrollaban en otro sector de la ciudad por el triunfo de la Selección Argentina.

A partir de las tareas investigativas realizadas en las horas posteriores al hecho, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías una serie de medidas que derivaron en el allanamiento de cuatro viviendas ubicadas en distintos barrios de Diamante.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron prendas de vestir, armas blancas, armas de fuego con cartuchería, teléfonos celulares, un automóvil, un utilitario y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Además, por disposición de la Fiscalía, fueron detenidos cinco hombres mayores de edad, todos domiciliados en Diamante, quienes quedaron alojados en la Alcaidía Policial mientras avanza el proceso judicial.