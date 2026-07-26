Un hombre de 63 años resultó con lesiones de carácter grave luego de protagonizar un vuelco con la camioneta que conducía en un camino rural del departamento Victoria.

El accidente se registró alrededor de las 21:00 sobre la Ruta Provincial Nº 9, un camino de ripio ubicado a unos cinco kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial Nº 11, en jurisdicción de Rincón Nogoyá Sur.

De acuerdo con la información suministrada por la Jefatura Departamental Victoria, por causas que se investigan el conductor de una Ford Ranger perdió el control del vehículo, lo que provocó el vuelco sobre la calzada.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, efectivos policiales acudieron al lugar junto con una ambulancia que trasladó al conductor al hospital de Victoria.Según el parte médico, el hombre, domiciliado en esa ciudad, sufrió una fisura en el tórax y tres costillas fracturadas, lesiones que fueron calificadas como de carácter grave.

En el lugar del siniestro se realizaron las actuaciones de rigor y trabajó personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias accidentológicas para establecer la mecánica del vuelco.

La Unidad Fiscal en turno fue informada de lo sucedido y quedó a cargo del seguimiento de las actuaciones judiciales.