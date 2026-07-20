La Jefatura Departamental Nogoyá informó el resultado de distintos procedimientos realizados durante los últimos días, que incluyeron el esclarecimiento de hechos contra la propiedad, detenciones por desobediencia judicial y contravenciones, además del operativo de seguridad desplegado durante los festejos por la final del Mundial de Fútbol 2026.

Recuperaron una garrafa y una guitarra denunciadas como robadas

En el marco de una causa por hurto, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró recuperar una garrafa de 10 kilos que había sido sustraída y posteriormente comercializada en el mercado informal.

Tras las tareas investigativas, los efectivos secuestraron el elemento en un domicilio de la ciudad y, por disposición de la Fiscalía interviniente, fue restituido a su propietario.

En otro procedimiento, la misma división recuperó una guitarra criolla denunciada como robada por un vecino. El instrumento fue localizado en poder de una mujer, expareja del denunciante. Luego de las actuaciones judiciales, la guitarra también fue devuelta a su dueño, mientras continúa la investigación para recuperar otros objetos denunciados.

Detenido por incumplir una restricción judicial

Durante la noche del sábado, efectivos de la Comisaría Villa 3 de Febrero detuvieron a un hombre de 31 años por incumplir una medida de prohibición de acercamiento vigente en una causa por violencia familiar.

Según informó la Policía, el hombre se presentó en un lugar donde se encontraba su expareja, desobedeciendo la resolución judicial. Tras la intervención policial, quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

Dos contraventores por disturbios en la vía pública

El fin de semana también dejó dos intervenciones por alteración del orden público.

El sábado por la noche, personal del Comando Radioeléctrico acudió a la zona este de calle Urquiza tras recibir denuncias de vecinos por disturbios. En el lugar encontraron a un hombre de 44 años, presuntamente alcoholizado, que insultaba y agredía verbalmente a otras personas. Al negarse a retirarse, fue trasladado a la Jefatura por infracción a la Ley Provincial Nº 3815.

Horas más tarde, ya en la madrugada del domingo, efectivos de la Comisaría Zona Sur intervinieron en el barrio Villa 14, donde un hombre de 30 años protagonizaba desórdenes en la vía pública. Tras intentar sin éxito que depusiera su actitud, también fue demorado por una contravención.

Esclarecieron un hurto en un comercio

En otra investigación desarrollada por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, personal policial logró identificar a un adolescente de 15 años como presunto autor del hurto de una prenda de vestir en un comercio de la ciudad.

El esclarecimiento fue posible mediante el análisis de registros fílmicos. Posteriormente, la madre del menor entregó voluntariamente el pantalón sustraído, que fue secuestrado formalmente y restituido al comerciante damnificado por disposición de la Fiscalía.

Operativo por los festejos del Mundial

La Policía también desplegó un operativo especial de seguridad con motivo de la convocatoria de vecinos en Bulevar España, donde se concentraron personas para seguir y posteriormente celebrar la final del Mundial de Fútbol 2026, en la que Argentina obtuvo el subcampeonato.

Según se informó, el dispositivo fue coordinado con autoridades municipales y permitió acompañar el desarrollo de la jornada. No obstante, durante la desconcentración se registraron algunos disturbios que derivaron en la aprehensión de tres hombres, quienes fueron trasladados a la Jefatura Departamental por presuntas infracciones a la Ley Provincial Nº 3815.