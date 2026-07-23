Personal de la Comisaría de General Ramírez lleva adelante una investigación para esclarecer la muerte de un perro ocurrida en esa ciudad, un hecho que derivó en un allanamiento judicial y el secuestro de armas de fuego.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, el episodio fue detectado mientras efectivos policiales realizaban recorridas preventivas por distintos barrios y calles de la localidad. Durante esas tareas fueron requeridos para intervenir en un hecho registrado sobre avenida 25 de Mayo, donde un can había resultado herido de muerte.

A partir de la intervención policial se iniciaron las actuaciones de rigor y se dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal de Diamante, que dispuso la apertura de una investigación en el marco de la Ley Nacional Nº 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad hacia los animales.

Como resultado de las primeras diligencias investigativas, los efectivos reunieron elementos que permitieron a la Fiscalía solicitar una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías.

La medida judicial se concretó pocas horas después en un domicilio de la ciudad, donde personal policial secuestró dos armas de fuego largas y cartuchería que serán incorporadas a la causa.

Asimismo, el propietario de la vivienda fue notificado de la apertura del proceso penal, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Desde la Policía señalaron que las actuaciones continúan bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.