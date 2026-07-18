La víctima fatal del siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado en Paraná fue identificada como Roberto Daniel Galván, de 52 años, oficial retirado de la Policía de Entre Ríos y domiciliado en la capital provincial.

El hecho se produjo alrededor de las 6 de la mañana sobre el puente ubicado en la intersección de avenida Circunvalación y Blas Parera, cuando, por causas que son materia de investigación, un automóvil embistió desde atrás a la motocicleta en la que se desplazaba la víctima.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Entre Ríos, el choque involucró a un Toyota Yaris y una Honda Storm 125 cc, que circulaban en el mismo sentido, de oeste a este, en dirección a la salida de la ciudad.

El subjefe de la Jefatura Departamental Paraná, comisario inspector Claudio Claucich, indicó que la motocicleta fue impactada desde atrás por el automóvil, lo que provocó que Galván falleciera en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Tras la colisión, el vehículo continuó su marcha, chocó contra el guardarraíl central y luego contra una columna del sistema de alumbrado público. La motocicleta quedó a unos 250 metros del punto de impacto.

El conductor quedó detenido

El automóvil era conducido por un joven de 24 años, oriundo de Crespo, quien viajaba acompañado por otro joven de 19 años, con domicilio en Villa Libertador San Martín.

Por disposición judicial, ambos fueron identificados y sometidos a las actuaciones de rigor. El dato más relevante surgió del control realizado por personal de Tránsito Municipal: el conductor dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido por la legislación vigente.

Según trascendió, los dos jóvenes regresaban de un local bailable ubicado en la zona del balneario Thompson al momento del siniestro.

Además del control de alcoholemia, la Justicia ordenó la extracción de muestras de sangre y orina para completar los estudios toxicológicos.

La investigación

La causa quedó a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Juan Pereyra, quien dispuso la detención del conductor mientras avanza la investigación para determinar su eventual responsabilidad penal.

Las pericias fueron realizadas por el gabinete de Accidentología Vial de la Dirección General de Policía Científica, cuyos informes serán incorporados al expediente junto con los resultados de los análisis toxicológicos y las declaraciones de testigos.

Con esos elementos, la Fiscalía buscará establecer con precisión la mecánica del choque y las circunstancias que derivaron en la muerte del policía retirado Roberto Daniel Galván.