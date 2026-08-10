En un entrenamiento deportivo convencional, los conos forman parte de la escena cotidiana: delimitan recorridos, marcan objetivos y permiten organizar ejercicios. Para las personas con discapacidad visual, en cambio, esas referencias espaciales suelen ser reemplazadas por asistentes, entrenadores o colaboradores que deben ubicarse estratégicamente y emitir sonidos para orientar a los jugadores.

Una innovación desarrollada en Córdoba busca cambiar esa realidad. Se trata de Sono, un dispositivo sonoro diseñado para brindar referencias auditivas y permitir que deportistas con discapacidad visual puedan realizar determinados ejercicios con mayor autonomía.

El proyecto fue desarrollado por la ingeniera biomédica Agustina Zavala y el ingeniero Agustín Pérez, ambos egresados de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Actualmente, la iniciativa continúa su proceso de desarrollo y validación dentro del programa UNC Incuba, impulsado por la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la universidad.

La propuesta surgió a partir del trabajo conjunto con Las Murciélagas, la selección argentina femenina de fútbol para personas ciegas, y constituye una experiencia innovadora en el país.

Un dispositivo que reemplaza los conos por sonidos

La idea detrás de Sono es sencilla, pero responde a una necesidad concreta del deporte adaptado: generar referencias espaciales que puedan ser percibidas por personas con discapacidad visual.

“En los entrenamientos de cualquier deporte convencional se utilizan conos de colores. En los deportes adaptados a discapacidad visual, en cambio, se utilizan personas”, explicó Zavala.

El dispositivo emite sonidos de manera constante y puede colocarse en distintos puntos de una cancha o espacio de entrenamiento. De esta manera, el deportista puede utilizar esas señales auditivas como referencia para desplazarse, acercarse al dispositivo, rodearlo o realizar diferentes recorridos.

La orientación se apoya en la capacidad de las personas con discapacidad visual para identificar la procedencia de los sonidos y utilizar la información auditiva del entorno para ubicarse espacialmente.

“Nuestro objetivo fue crear una herramienta que permita realizar ejercicios de manera autónoma y ampliar las posibilidades de entrenamiento cuando no hay guías disponibles”, señaló Zavala.

Menos asistentes y mayor autonomía durante los entrenamientos

Uno de los principales aportes de Sono aparece en ejercicios que requieren múltiples referencias dentro de una cancha.

Santiago Andrés Jugo, licenciado en Gestión Deportiva y asistente técnico de Las Murciélagas, explicó que anteriormente un ejercicio de slalom con pelota podía requerir una persona ubicada en cada punto del recorrido.

Con los dispositivos, en cambio, los entrenadores pueden distribuir distintas unidades en el campo y generar referencias sonoras sin necesidad de contar con varios asistentes.

“Si quiero hacer un ejercicio de slalom con pelota, antes necesitaba una persona en cada uno de los lugares donde la jugadora debía esquivar. Con Sono simplemente distribuyo los dispositivos en el campo”, explicó.

La herramienta también permite configurar diferentes sonidos, una característica que surgió directamente de las pruebas realizadas con entrenadores y deportistas.

Un desarrollo que nació escuchando a los deportistas

Los primeros prototipos de Sono incorporaban sensores y otros componentes tecnológicos. Sin embargo, la experiencia en el terreno llevó al equipo a simplificar el diseño.

“Los mismos entrenadores nos dijeron que lo más importante era que sonara”, recordó Zavala.

A partir de ese intercambio, los desarrolladores comenzaron a trabajar con unidades capaces de emitir diferentes señales auditivas y ubicarlas en distintos sectores de la cancha.

El proceso de prueba permitió además detectar aspectos que difícilmente podrían haberse previsto únicamente desde un laboratorio: resistencia a golpes, impactos de pelotas, facilidad de ubicación y necesidades específicas durante las prácticas.

Para Jugo, haber desarrollado la herramienta junto a los usuarios fue determinante.

“El hecho de que se haya probado en campo hace una diferencia enorme”, destacó.

De Las Murciélagas a otros deportes y espacios

Aunque el proyecto comenzó vinculado al fútbol para personas ciegas, sus desarrolladores consideran que el potencial de Sono puede ser mucho mayor.

La tecnología podría utilizarse en otros deportes adaptados que requieren orientación espacial, como goalball y básquet, además de diferentes actividades recreativas y educativas.

El equipo también proyecta llevar la herramienta fuera del ámbito deportivo.

“Queremos llevarlo a escuelas, a plazas y a crear ambientes más inclusivos”, afirmó Zavala.

La intención es explorar aplicaciones que permitan generar referencias auditivas en espacios donde actualmente las personas con discapacidad visual dependen de acompañantes o de indicaciones externas.

Una tecnología pensada desde la inclusión

Más allá de la innovación tecnológica, el proyecto pone el foco en una problemática más amplia: la necesidad de diseñar espacios y herramientas considerando desde el comienzo las diferentes formas de interacción con el entorno.

“Nos dimos cuenta de que existen muchos espacios adaptados para otras discapacidades, pero muy pocas propuestas pensadas específicamente para personas con discapacidad visual”, señaló Zavala.

En ese sentido, Sono busca convertirse no solamente en un dispositivo para entrenar, sino también en una herramienta que favorezca la autonomía, la inclusión y la participación deportiva.

De una tesis universitaria a una innovación con impacto social

El desarrollo comenzó en el ámbito académico, a partir de la materia Ingeniería en Rehabilitación, y posteriormente se transformó en un proyecto de tesis.

Con el tiempo, los prototipos fueron evolucionando a partir de las experiencias recogidas junto a deportistas, entrenadores y equipos especializados.

El acompañamiento de UNC Incuba permitió avanzar en el proceso de transformación de una idea universitaria en una solución tecnológica con posibilidades de transferencia.

Ahora, el desafío es dar el siguiente paso: producir los dispositivos a mayor escala y lograr que puedan llegar a clubes, escuelas y organizaciones vinculadas con el deporte adaptado.

“Estamos buscando posibles inversores y compradores para poder seguir desarrollando el proyecto”, explicó Zavala.

El objetivo final es que una herramienta nacida en una universidad argentina pueda convertirse en una solución concreta para que más personas con discapacidad visual puedan entrenar, practicar deporte y desenvolverse con mayor autonomía.