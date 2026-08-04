La Economía del Conocimiento continúa consolidándose como uno de los sectores de mayor crecimiento en Entre Ríos. Según un informe elaborado por el Observatorio Económico del MiradorTec, el empleo registrado en las actividades vinculadas a esta industria aumentó cerca del 4% durante el último año, superando el promedio nacional del 3,2% y alcanzando un nuevo récord de 1.923 puestos de trabajo directos.

El estudio también señala que el sector generó durante el último año ingresos por 61 millones de dólares, reflejando el crecimiento de una actividad que combina innovación, desarrollo tecnológico y generación de empleo calificado.

Entre Ríos supera el promedio nacional

Los datos muestran que la provincia mantiene un desempeño superior al promedio del país en uno de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico.

La denominada Economía del Conocimiento reúne actividades intensivas en talento, innovación y creatividad, entre ellas:

Desarrollo de software.

Servicios tecnológicos.

Producción de contenidos digitales.

Biotecnología.

Servicios profesionales especializados.

Actividades vinculadas a la innovación y la transformación digital.

A nivel nacional, este sector representa actualmente el tercer complejo exportador de la Argentina, con ventas superiores a los 10.000 millones de dólares, y genera uno de cada cuatro nuevos empleos privados registrados en el país.

MiradorTec, un polo tecnológico que impulsa el crecimiento

Uno de los principales motores del crecimiento entrerriano es el MiradorTec, el centro de innovación tecnológica impulsado por el Gobierno provincial y administrado por la Fundación MiradorTec.

Actualmente, el complejo reúne:

40 empresas tecnológicas instaladas.

instaladas. 20 proyectos de innovación en etapa de incubación.

en etapa de incubación. Desarrollo de productos y servicios con alcance nacional e internacional.

Desde su inauguración, el espacio recibió la visita de gobernadores, funcionarios nacionales, empresarios e inversores que destacaron el modelo de trabajo y su posicionamiento entre los centros tecnológicos más importantes del país.

Boleas: "Queremos que el talento se desarrolle en Entre Ríos"

El ministro de Economía y Servicios Públicos y presidente de la Fundación MiradorTec, Fabián Boleas, sostuvo que la creación del centro tecnológico permitió posicionar a Entre Ríos dentro del mapa nacional de la innovación.

"La concreción del MiradorTec le dio visibilidad al enorme potencial de la provincia. Hoy somos reconocidos como un centro de referencia nacional. Es un sector que agrega tecnología y valor al campo, a la agroindustria y a los servicios, además de generar empleo de calidad para que nuestros profesionales puedan desarrollarse aquí y no tengan que emigrar", afirmó.

El funcionario recordó además que la provincia impulsó un nuevo marco de incentivos mediante la Ley Provincial Nº 11.152, orientada a fortalecer las inversiones en Economía del Conocimiento.

El sector privado destaca el impacto del MiradorTec

Desde el Polo Tecnológico del Paraná también resaltaron el crecimiento que experimenta la actividad.

El presidente de ETSOL y del Polo Tecnológico del Paraná, Darío Spector, aseguró que las empresas acompañaron desde el inicio el proyecto porque entendieron que sería un factor clave para el desarrollo del sector.

"Participamos activamente en su creación, nos instalamos en el MiradorTec y en nuestro caso incorporamos nuevos colaboradores durante los últimos meses", señaló.

Inteligencia Artificial y empleo del futuro

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación MiradorTec, Carlos Pallotti, sostuvo que la expansión de la Inteligencia Artificial obliga a fortalecer las capacidades locales para mantener la competitividad de las empresas.

"La transformación tecnológica requiere cada vez más innovación y talento. Ese es el objetivo principal del MiradorTec: desarrollar capacidades que permitan potenciar tanto a las empresas tecnológicas como a las demás cadenas productivas de Entre Ríos", explicó.

Pallotti destacó además que el centro tecnológico ya logró autofinanciar su funcionamiento con los aportes de las empresas instaladas, sin generar costos para el Estado provincial.

Más de 1.900 empleos registrados

El informe del Observatorio Económico precisa que de los 1.923 empleos registrados:

1.628 trabajadores se desempeñan en empresas radicadas en Entre Ríos.

se desempeñan en empresas radicadas en Entre Ríos. 305 profesionales trabajan desde la provincia para compañías con sede en otras jurisdicciones.

Las cifras corresponden exclusivamente al empleo registrado y no incluyen trabajadores independientes, monotributistas, freelancers ni otras modalidades laborales que también forman parte del ecosistema tecnológico.

Con estos indicadores, la Economía del Conocimiento continúa consolidándose como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en Entre Ríos, impulsando inversiones, innovación y empleo calificado, además de posicionar a la provincia como un actor cada vez más relevante dentro del desarrollo tecnológico argentino.