Alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 35 “Gral. Don José de San Martín” de Crespo se preparan para participar del Desafío ECO YPF, una competencia nacional en la que estudiantes de escuelas técnicas diseñan, construyen y compiten con vehículos eléctricos.

El proyecto de la institución se denomina “Impulse 35” y está integrado por ocho estudiantes de distintos años y especialidades. Entre ellos se encuentran Nehuén Aguilar y Thiago Pittana, quienes son los pilotos del proyecto y visitaron Crespo en Vivo, en dúplex por FM Boing 93.7 y el streaming de Paralelo 32, para contar cómo trabajan y qué necesitan para poder llegar a la competencia.

“Estamos muy contentos de poder venir y contar un poco sobre nuestro proyecto. Somos estudiantes de la escuela técnica y estamos iniciando en el Desafío ECO YPF. Nuestro nombre de proyecto es Impulse 35”, explicó Nehuén Aguilar durante la entrevista.

El grupo reúne estudiantes de diferentes cursos. Nehuén pertenece a séptimo año y al área de Gestión, mientras que Thiago cursa cuarto año y forma parte del área de Electromecánica.

Un proyecto que nació a partir de la propuesta de YPF

La iniciativa surgió a partir de la convocatoria del Desafío ECO YPF. “Esto lo vimos por la cuenta de Instagram de Desafío ECO YPF y se lo propusimos al director. Empezó a averiguar y juntamos más compañeros que quieran participar y se logró lo que está haciendo ahora”, contó Thiago Pittana.

El proyecto comenzó a desarrollarse a principios de este año. Los estudiantes tuvieron que empezar desde el diseño del vehículo, tomando como referencia las medidas de una mesa de pool y adaptándolas al cuerpo de los pilotos.

“Primero tomamos la medida en una mesa de pool, que tenía las medidas parecidas, y empezamos a diseñar en base al cuerpo de los pilotos y fuimos colocando dónde va la butaca, el asiento, el volante, ruedas, etcétera”, explicó Nehuén.

El objetivo es tener el vehículo terminado antes de la competencia, prevista para los días 6, 7 y 8 de noviembre. Además, los estudiantes aspiran a poder mostrar el auto durante la Expo Técnica de Crespo antes de viajar.

Necesitan reunir fondos para avanzar

Uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el grupo es económico. Para continuar con la construcción necesitan adquirir el kit que proporciona YPF, que incluye elementos fundamentales como la batería, el motor, las cuatro ruedas y otros componentes.

“Estamos recaudando, estamos pasando por los comercios de Crespo. Hemos hecho ventas porque necesitamos comprar el kit que brinda YPF, que es el tema de la batería, el motor, las ruedas y otros complementos más”, explicó Thiago.

El kit tiene un costo aproximado de 5,5 millones de pesos, según indicaron durante la entrevista, y existe además una fecha límite establecida para concretar la compra.

Para reunir los recursos, los estudiantes ya comenzaron a realizar distintas actividades. “Nosotros venta de choripanes, ahora estamos viendo de hacer una rifa. Estamos repartiendo notas a las empresas”, detallaron.

Por este motivo, desde el proyecto buscan sumar empresas, comercios y profesionales que quieran convertirse en sponsors, además de recibir donaciones de materiales, herramientas o insumos. También organizan actividades para recaudar fondos.

Una competencia de resistencia

El Desafío ECO YPF no se centra exclusivamente en la velocidad. Se trata de una competencia de resistencia, donde la eficiencia del vehículo y la administración de la energía resultan fundamentales.

“No es una carrera como tal de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Nosotros tenemos que hacer el chasis eficiente aerodinámicamente para que haga rendir la batería”, explicó uno de los estudiantes.

La carrera final tendrá una duración aproximada de una hora y media y ganará relevancia el vehículo que consiga permanecer más tiempo en pista. Según explicaron los jóvenes, alrededor de 130 escuelas participarán de la competencia y la Escuela Técnica de Crespo será una de las instituciones entrerrianas que formarán parte del desafío.

Durante el fin de semana de competencia habrá distintas pruebas, entre ellas el sprint femenino y masculino, clasificación, pruebas de frenos, tracción y la carrera final. El equipo deberá además trabajar en los cambios de pilotos y en la administración de la batería.

Los estudiantes ya comenzaron a prepararse utilizando un simulador y deberán entrenar especialmente los cambios de piloto y la estrategia de carrera.

“Tenemos que saber administrar el tema de la velocidad para que la batería rinda. El cambio de pilotos tiene que ser rapidísimo, eso nosotros lo tenemos que practicar un montón”, señalaron.

Un proyecto que quedará para la escuela

Más allá de la competencia de noviembre, “Impulse 35” busca convertirse en una experiencia que continúe dentro de la institución. El equipo que participe de la carrera estará conformado por seis alumnos y dos profesores, aunque los estudiantes destacaron que todavía pueden sumarse más jóvenes al proyecto.

“Los que vamos a participar en la carrera, los que entraríamos a box, seríamos seis alumnos y dos profesores, pero estaría súper lindo que se sumen más chicos que colaboren, ya que al final el proyecto también queda para que se siga continuando en la escuela”, explicó Nehuén.

Cada integrante tiene asignado un rol específico relacionado con distintas áreas del vehículo, como el chasis, la batería, los frenos o la aerodinámica. La experiencia permite que los estudiantes puedan aplicar conocimientos adquiridos en las diferentes especialidades de la escuela.

En el caso de Nehuén, desde el área de Gestión se ocupa de la parte administrativa del proyecto. “Llevo la administrativa de los gastos, los ingresos, todo lo que pasa con el proyecto, así que también a mí me sirve un montón para poner en práctica esa parte”, explicó.

Una vez terminada la competencia, la intención es continuar desarrollando el vehículo y sumar nuevas tecnologías, como sistemas de telemetría y comunicación con los integrantes del equipo que se encuentren en boxes.

Representar a Crespo

Para los estudiantes, la experiencia trasciende la construcción del auto y la participación en la carrera. También representa una oportunidad para aprender, trabajar en equipo, relacionarse con jóvenes de otras escuelas y representar a su ciudad.

“La verdad que se aprende bastante. Se aplican todos los conocimientos” subrayó Thiago.

El proyecto ya comenzó a generar acompañamiento en la comunidad local y los estudiantes valoraron especialmente la respuesta que recibieron de los comercios y de distintos espacios de la ciudad.

“Agradecemos un montón el apoyo y el recibimiento que se nos está dando en la ciudad”, expresó Nehuén. Y agregó: “Nos han dado la oportunidad también en otros lugares y en los comercios también se nos recibe con una re buena onda, y se nos impulsa también a seguir adelante con esto” señaló Nehuén.

Desde Impulse 35 invitan a empresas, comercios, profesionales y vecinos a acompañar el proyecto mediante sponsoreo, donaciones de materiales o herramientas y actividades de recaudación.

Además, el grupo solicita a la comunidad seguir y acompañar sus redes sociales, ya que los likes y seguidores también suman puntos para el proyecto dentro de la competencia.

Con un auto eléctrico en construcción, un equipo integrado por estudiantes de distintos años y especialidades y el objetivo de llegar a la pista en noviembre, Impulse 35 busca llevar el nombre de la Escuela Técnica N° 35 y de Crespo al Desafío ECO YPF.