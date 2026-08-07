Hace exactamente 22 años, ocurría un hecho que puede considerarse un precedente importante respecto de las dilaciones en la inauguración de la obra vial que nos une a la provincia de Santa Fe, la Ruta Nacional Nro. 174, que sigue siendo noticia por estos días a partir del aumento intempestivo del peaje por parte del concesionario, una medida que contrasta fuertemente con el estado actual de la calzada, el monto declarado de inversión, y sus obras pendientes.

Casi nueve meses antes de la apertura oficial del enlace Victoria-Rosario, entre cuatro y cinco mil personas marcharon a lo largo de cinco kilómetros para hacer visible el reclamo por las demoras en la concreción de la obra.

A la convocatoria popular "Todos al puente" —impulsada de forma masiva por los medios locales y que logró un contundente respaldo espontáneo— se sumaron las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal. En el marco del acto de homenaje al General San Martín, el gobierno local hizo pública su profunda preocupación: en septiembre vencía el plazo de finalización de los trabajos por parte de la empresa Puentes del Litoral, la cual no solo había solicitado una prórroga y un adelanto a cuenta del cobro del futuro peaje, sino que además acababa de perder un arbitraje internacional por 30 millones de dólares.

Con el paso de los años, Puentes del Litoral dio paso a la larga etapa de Caminos del Río Uruguay y, más recientemente, a la llegada de la firma Conexión Alto Delta S.A. En el medio, fuimos testigos de cómo la traza pasó de aquellos iniciales 3.000 vehículos diarios a promediar hoy entre 7.500 y 8.500 rodamientos en días hábiles, con picos que superan holgadamente los 12.000 o 15.000 vehículos en fines de semana largos.

En este flujo masivo, cerca del 35% corresponde al transporte pesado de carga. Pese a este escenario, durante años se argumentó desde los despachos oficiales que la cifra de accidentes fatales en el corredor no resultaba "lo suficientemente significativa" como para justificar la concreción de la tercera vía. Una ampliación que, según los proyectos e intenciones iniciales de la obra, estaba contemplada en los planes originales pero que jamás llegó a ejecutarse en el territorio.