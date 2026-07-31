El presidente del Consorcio AFIDEER, Héctor Motta, y el director de MiradorTEC, Carlos Pallotti, firmaron este miércoles el convenio marco de colaboración entre ambas instituciones, en un acto realizado en la sede del Parque Tecnológico de Paraná. Los acompañaron el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Juan Manuel Arbelo; el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Paraná, Alejandro Carrere; y el rector de la Universidad Adventista del Plata (UAP), Horacio Rizzo.

La firma representa un nuevo paso en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor entrerriano, al consolidar una alianza estratégica orientada al desarrollo de proyectos conjuntos vinculados a la innovación, la formación, la investigación, la transferencia de conocimiento y el acompañamiento a emprendedores.

Sobre el convenio

El acuerdo establece un marco institucional para impulsar actividades científicas, tecnológicas, educativas, sociales y empresariales, desarrollar investigaciones, elaborar estudios y proyectos de interés común, promover capacitaciones y generar nuevos espacios de cooperación entre ambas instituciones. Asimismo, prevé la firma de convenios específicos para llevar adelante iniciativas concretas en beneficio del desarrollo regional.

La actividad contó con la participación de autoridades de las universidades que integran el Consorcio AFIDEER, reafirmando el carácter interinstitucional de la iniciativa y el compromiso conjunto con la innovación y el emprendedorismo.

“Debemos contagiar el espíritu emprendedor”

Durante el encuentro, Héctor Motta reflexionó sobre uno de los principales desafíos que enfrenta el ecosistema emprendedor: “Falta liderazgo para impulsar iniciativas. Tenemos que tratar de contagiar ese espíritu emprendedor”, destacó. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo del emprendedorismo requiere cada vez mayor formación y especialización.

Por su parte, Carlos Pallotti destacó que el convenio permitirá ampliar las oportunidades de trabajo conjunto entre MiradorTEC y AFIDEER. "Buscamos darles mayor apoyo a los emprendedores", afirmó. El director ejecutivo invitó además a que los espacios del Parque Tecnológico sean utilizados por las universidades, empresas y emprendedores para impulsar proyectos colaborativos y fortalecer los vínculos entre los distintos actores del ecosistema.

Asimismo, remarcó la necesidad de seguir desarrollando herramientas de financiamiento para quienes ya cuentan con productos o servicios validados y necesitan escalar sus emprendimientos. "Tenemos que generar instrumentos que acompañen esa etapa de crecimiento. El objetivo es que los emprendedores puedan fortalecerse hasta estar en condiciones de acceder a inversiones de mayor escala", señaló.

Estuvieron presentes en el acto Daniela Dans, secretaria de Ciencia y Técnica de Uader; Ana Laura García Presas, secretaria Académica de UNER; Diego Álvarez Daneri, secretario de Ciencia, Tecnología y Vinculación Tecnológica de UTN Paraná; Darío Spector, presidente del Polo Tecnológico del Paraná; Gisela Muller, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de UAP; Gabriel Gentiletti, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UNER; Alejandra Morales, secretaria de Vinculación Tecnológica e Innovación de la Facultad de Ingeniería de UNER; y Evelyn Molina, coordinadora de Afideer.