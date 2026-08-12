La historia del Puerto Nuevo de Paraná será protagonista de una charla y presentación de libro que se realizará el próximo jueves 20 de agosto, a las 18.30, en la sede del Archivo General de Entre Ríos.

Se trata de la obra “Puerto Nuevo de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años 1903-1930”, una investigación que recupera, a través de fotografías, documentos y registros históricos, una etapa fundamental para comprender el desarrollo económico, productivo y urbano de la capital entrerriana.

La actividad tendrá lugar en la sede del Archivo General de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 222, y será con entrada libre y gratuita.

Una mirada a los primeros años del Puerto Nuevo

El libro reconstruye la historia del que fue el primer puerto de ultramar sobre el río Paraná, poniendo el foco en el período comprendido entre 1903 y 1930.

La publicación permite conocer cómo la actividad portuaria estuvo vinculada con el movimiento de mercancías, la producción y el comercio, pero también con las transformaciones urbanas y sociales que atravesó Paraná durante las primeras décadas del siglo XX.

A partir del trabajo con fuentes documentales e imágenes de época, los autores reconstruyen parte de la vida cotidiana y productiva alrededor del puerto y su importancia para la ciudad y la región.

Quiénes son los autores del libro

La presentación contará con la participación de los investigadores y autores de la publicación:

Walter Musich , docente e investigador de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

, docente e investigador de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Natalia Vega , docente e investigadora de la UNER.

, docente e investigadora de la UNER. José Larker , docente e investigador de la UNER.

, docente e investigador de la UNER. Juan Ignacio Pereira, fotógrafo profesional y docente.

La obra es una coedición de EDUNER, Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y la Editorial Municipal de Paraná, y surge de un proceso de investigación desarrollado desde el ámbito de la universidad pública.

Imágenes y documentos para reconstruir la historia

Uno de los principales aportes de la publicación es el rescate de imágenes y documentación histórica que permiten observar las transformaciones experimentadas por el Puerto Nuevo durante sus primeros años de funcionamiento.

El material propone una aproximación a un período en el que el puerto ocupó un lugar central en la actividad económica de Paraná y en la conexión de la ciudad con otros mercados.

La presentación será también una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo entre puerto, producción, trabajo y crecimiento urbano, y sobre las huellas que esa actividad dejó en la identidad de la capital entrerriana.

Una invitación a conocer el patrimonio de Paraná

La actividad es organizada por el Archivo General de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, que continúa desarrollando acciones destinadas a facilitar el acceso al patrimonio documental y promover investigaciones vinculadas con la historia entrerriana.

Desde el organismo destacaron la importancia de generar espacios que permitan acercar estos trabajos a la comunidad y contribuir a la recuperación y puesta en valor de la memoria histórica de las ciudades y localidades de Entre Ríos.