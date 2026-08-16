Durante mucho tiempo aprendimos a pensar la salud casi exclusivamente en términos físicos: estar sano era, en buena medida, no estar enfermo. Con los años incorporamos con más fuerza la salud mental y comprendimos que el bienestar emocional no puede separarse del cuerpo. Hoy tenemos por delante un paso más: empezar a reconocer y valorar la salud social, una dimensión menos conocida, pero decisiva para la calidad de vida de las personas y de las comunidades.

La idea es sencilla, aunque sus implicancias son profundas. La salud social refiere, por un lado, a la calidad de nuestros vínculos, a la posibilidad de relacionarnos, sentirnos acompañados, pertenecer a una comunidad, dar y recibir apoyo. Pero también tiene una dimensión colectiva: habla de las condiciones que permiten que una persona pueda desarrollarse, participar, acceder a oportunidades, servicios, educación, trabajo, vivienda y espacios de integración.

En otras palabras, nuestra salud no se construye solamente en un consultorio. También se construye en la familia, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, en un club, en una plaza y en cada espacio donde se tejen relaciones humanas.

Este concepto resulta especialmente valioso porque amplía la mirada. Podemos tener buenos indicadores clínicos y, sin embargo, vivir aislados, sin redes de apoyo o sin un sentido de pertenencia. Del mismo modo, una comunidad puede contar con servicios sanitarios y aun así convivir con desigualdades, exclusión o dificultades de acceso que terminan condicionando el bienestar de sus habitantes.

Por eso, hablar de salud social no se trata de reemplazar la importancia de la medicina ni de la salud mental, sino que significa completar el panorama, integrarlo.

La Organización Panamericana de la Salud insiste desde hace años en la relevancia de los determinantes sociales de la salud: las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen influyen de manera concreta sobre su bienestar. Las desigualdades sociales pueden traducirse, además, en inequidades sanitarias que son injustas y evitables. La salud, entonces, no empieza recién cuando aparece una enfermedad. Se va construyendo mucho antes, en las oportunidades, en el ambiente, en los vínculos y en las condiciones cotidianas de vida.

A esto se suma otra cuestión que merece atención: la cantidad de contactos no equivale necesariamente a la calidad de los vínculos. Podemos vivir en una época de comunicación permanente y, al mismo tiempo, experimentar soledad, aislamiento o fragilidad en nuestras redes de contención.

Por eso es importante pensar la salud social como una dimensión que interactúa permanentemente con la salud física y mental. Cuando los vínculos son sólidos, cuando existe confianza, participación y acompañamiento, las personas cuentan con recursos adicionales para afrontar las dificultades de la vida. Cuando esos lazos se debilitan, también puede resentirse el bienestar.

En mi labor médica, pude entender que detrás de cada diagnóstico hay una persona con una historia, una familia y un contexto. Y la experiencia de la gestión pública me permitió aprender algo complementario: muchas decisiones que superficialmente parecen ajenas al campo sanitario, también producen salud.

Una política de primera infancia, un espacio público cuidado, un club de barrio activo, una escuela que integra, propuestas culturales y deportivas, políticas para las personas mayores, una buena atención primaria o mecanismos que favorezcan la participación comunitaria, son todas instancias vitales que fortalecen vínculos y pueden reducir el aislamiento. Todo eso también forma parte de una comunidad saludable.

Esta mirada obliga, además, a revisar cómo diseñamos las políticas públicas. Si aceptamos que la salud es física, mental y social, entonces no podemos organizar nuestras respuestas en compartimentos aislados. Salud, educación, desarrollo social, vivienda, empleo, deporte, cultura, urbanismo y participación ciudadana deben dialogar mucho más. No porque todo sea lo mismo, sino porque la vida de las personas no ocurre dividida en ministerios, secretarías o comisiones legislativas. Los problemas reales son integrales y requieren respuestas igualmente integrales.

Incorporar la salud social a la conversación pública también permite cambiar una pregunta. En lugar de interrogarnos únicamente por cuántos centros de salud, profesionales o prestaciones tenemos —datos imprescindibles— podemos sumar preguntas: ¿qué tan acompañadas se sienten las personas? ¿Qué oportunidades tienen para participar? ¿Qué redes existen para quien atraviesa una dificultad? ¿Qué espacios comunitarios estamos fortaleciendo? ¿Qué barreras impiden a determinados grupos integrarse plenamente? Medir y mirar estas dimensiones puede ayudarnos a anticipar problemas antes de que se conviertan en enfermedad, crisis o exclusión.

Ciertos conceptos, cuando logran instalarse, modifican la manera en que entendemos una realidad. Creo que la salud social puede ser uno de ellos. No se trata de una moda ni de una nueva etiqueta para problemas conocidos. Se trata de recuperar algo elemental: somos seres sociales y una parte sustancial de nuestro bienestar depende de la forma en que vivimos con otros.

Por eso vale la pena empezar a hablar más de salud social. Desde la medicina, desde la política, desde los gobiernos locales, desde las instituciones y también desde nuestra vida cotidiana. Cuidar la salud es prevenir y tratar enfermedades, pero también construir comunidades en las que las personas puedan encontrarse, participar, sentirse parte y saber que no están solas. Tal vez uno de los desafíos sanitarios de nuestro tiempo sea justamente volver a entender que cuidar los vínculos también es cuidar la salud.