En la previa de su llegada a la capital entrerriana, Zambayonny dialogó con Tanto de Todo, por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, donde adelantó algunos detalles de una gira que lo llevó por distintas ciudades de Argentina y también por el exterior, incluyendo Montevideo, Punta del Este, Viña del Mar y Santiago de Chile. Según contó, hacía varios años que no se presentaba en Paraná, una ciudad que aseguró querer especialmente y donde conserva amistades.

“Es una gira acústica que vengo haciendo por todos lados, por todo el país y también por el exterior”, explicó durante la entrevista. Y agregó sobre su regreso: “Contentísimo porque es una plaza que quiero mucho. Tengo muchos amigos, así que un placer volver”.

Un espectáculo que cambia en cada presentación

Una de las características de esta propuesta es que no se trata solamente de un recital. El artista explicó que cada presentación combina diferentes momentos y que el repertorio se va modificando de acuerdo con cada lugar.

“Hay partes de humor, hay partes de historias, hay partes más emotivas, algunas canciones románticas, entre comillas. Muchos monólogos, anécdotas. Es un show que tiene un poco de todo y que vamos cambiando de gira a gira”, señaló.

El formato acústico también permite una mayor cercanía con quienes asisten. Zambayonny destacó que, a diferencia de los recitales con banda y grandes cantidades de público, en los espacios más pequeños existe una dinámica mucho más directa.

“Yo converso, entonces por ahí tiene esa impronta natural de cantar y conversar y contando cosas de las canciones. Así que es un show muy cercano a la gente”, describió.

El repertorio tiene una estructura básica, aunque durante el concierto también hay lugar para la participación del público. Según explicó, en determinado momento los espectadores pueden pedir canciones y él interpreta fragmentos o temas completos, dependiendo de lo que vaya surgiendo.

“Cada concierto es diferente por eso”, resumió.

Una trayectoria marcada por las canciones, el humor y la literatura

A lo largo de su trayectoria, Zambayonny construyó una obra que combina distintos registros. En la entrevista recordó que cuenta con más de diez discos publicados y alrededor de 700 shows, además de su trabajo como escritor de novelas y cuentos.

Su producción más reciente también ocupa un lugar importante en sus presentaciones. El artista contó que su último disco fue producido en Barcelona, grabado en Buenos Aires y editado en Uruguay, con la participación de integrantes de Agarrate Catalina. Según explicó, ese trabajo permitió sumar nuevos seguidores a su público.

La relación con quienes escuchan sus canciones aparece como otro de los aspectos centrales de sus presentaciones. Zambayonny contó que después de los conciertos suele bajar a conversar con el público y que muchas veces recibe relatos sobre el modo en que sus canciones acompañaron momentos importantes de sus vidas.

“Gente que te cuenta que las canciones lo acompañaron en momentos difíciles, o en momentos alegres”, relató. Para el artista, ese tipo de devoluciones resulta especialmente emocionante porque demuestra que las canciones adquieren un significado propio para cada persona.

Observar para escribir

Además de la música, la escritura ocupa un lugar importante en su trabajo creativo. Zambayonny explicó que con los años experimentó distintas maneras de componer y que actualmente intenta mantenerse atento a situaciones, personajes, lugares y anécdotas que puedan convertirse posteriormente en canciones, cuentos o novelas.

“Trato de ser muy observador y muy ordenado con las ideas, apuntarlas bien para poder después desarrollarlas”, explicó.

En Paraná, esa combinación de música, literatura, humor y reflexión podrá disfrutarse este viernes en un formato especialmente cercano.

La situación económica y el esfuerzo de salir

Durante la charla también hubo espacio para analizar el contexto económico y su impacto en la actividad cultural. Zambayonny señaló que la situación actual repercute directamente en los espectáculos y que una de las primeras cosas que muchas personas recortan son las salidas.

“Cuando alguien compra una entrada hoy por hoy, en estos días, uno es muy agradecido y trata que el concierto esté a la altura del esfuerzo que hace la gente por salir de su casa”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que mantiene el compromiso de entregar lo mejor en cada presentación, independientemente de la cantidad de público.

“Yo me rompo la garganta y el alma en cualquier concierto”, afirmó.

Zambayonny en Paraná Viernes 14 de agosto – 21:00

Yamandú Audio Club

Av. Laurencena 375 – Paraná

La entrevista con Zambayonny fue realizada en Tanto de Todo, por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, en la previa de su presentación en la capital entrerriana.

El espectáculo llega a Paraná de la mano de Paracima Producciones, a quienes desde el programa agradecieron especialmente por hacer posible el contacto y la llegada del artista a la ciudad.