Nacido en Corrientes en 1802, Berón de Astrada pertenecía a una familia de fuerte protagonismo político y militar. Era primo del gobernador correntino Genaro Berón de Astrada, a quien acompañó durante la batalla de Pago Largo, librada en 1839. Tras la derrota y muerte del mandatario, se radicó en Entre Ríos, donde se incorporó al ejército provincial y asumió como comandante militar de La Paz.

El organizador de la ciudad

La actual ciudad de La Paz había sido creada por decreto del gobernador Pascual Echagüe el 13 de julio de 1835, bajo la denominación de Cabayú Cuatiá Grande, nombre que posteriormente fue reemplazado por el de La Paz.

Años más tarde, en 1848, el entonces teniente coronel Antonio Berón de Astrada recibió del general Justo José de Urquiza la misión de organizar el asentamiento en su ubicación definitiva, tarea que resultó fundamental para el desarrollo urbano de la localidad.

Por ese motivo, la historia lo reconoce como el principal organizador de la ciudad y una de las figuras más importantes de sus primeros años.

Una destacada trayectoria militar

Berón de Astrada también participó en algunos de los hechos más trascendentes de la historia nacional. Integró las fuerzas del Ejército Grande en la batalla de Caseros, en 1852, y años después fue ascendido al grado de coronel tras intervenir en la batalla de Cepeda, en 1859.

En 1860, el presidente Santiago Derqui le encomendó una nueva misión: organizar la fundación de la ciudad santafesina de San Javier, una tarea que volvió a poner de manifiesto la confianza que las autoridades depositaban en su capacidad organizativa.

Su estrecha relación con el general Justo José de Urquiza quedó reflejada en distintos episodios políticos de la época, en los que el caudillo entrerriano respaldó al militar frente a cuestionamientos impulsados por otros dirigentes provinciales.

Un legado familiar

Antonio Berón de Astrada fue además padre del coronel Cecilio Berón de Astrada, quien se desempeñó como ayudante de campo del general Ricardo López Jordán y fue fusilado por tropas nacionales en 1876, luego de la batalla de Alcaracito.

El coronel Antonio Ezequiel Berón de Astrada falleció en La Paz el 5 de enero de 1873. Sus restos descansan en la ciudad cuya organización impulsó y donde su nombre permanece ligado a los orígenes y al crecimiento de una de las localidades más importantes del norte entrerriano.