La Municipalidad de Concepción del Uruguay brindó precisiones sobre la situación del balneario Banco Pelay, luego de que circularan informaciones y registros sobre el estado de las instalaciones afectadas por la creciente del río Uruguay.

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que el avance del agua sobre el complejo turístico provocó el anegamiento de distintos sectores, por lo que se implementaron medidas preventivas destinadas a proteger las instalaciones y evitar mayores daños o posibles sustracciones.

Retiraron elementos de los sanitarios y bungalows

Según informó la Municipalidad, desde el 24 de julio, cuando el nivel del río Uruguay alcanzó aproximadamente los 3,70 metros y comenzó a afectar el camino de acceso a Pelay, se inició el retiro de distintos elementos que podían quedar expuestos al agua.

Entre los objetos trasladados a lugares seguros se encuentran artefactos lumínicos, revestimientos, bachas y otros componentes de los sanitarios y bungalows.

La directora de Turismo, María Laura Saad, explicó que parte de los elementos que actualmente pueden observarse en imágenes corresponden precisamente a este procedimiento preventivo.

“Todo se sacó de forma adrede para evitar robos. El baño, hasta el cielo raso, se retiró y las cosas quedaron guardadas justamente para resguardarlas”, señaló.

Desde el Municipio remarcaron que estas tareas forman parte de las medidas adoptadas ante una situación extraordinaria provocada por la creciente.

Durante tres semanas el personal ingresó en lancha

El avance del agua hizo imposible durante aproximadamente tres semanas el acceso terrestre habitual al predio.

Sin embargo, el Municipio aseguró que el personal continuó ingresando diariamente mediante embarcaciones para mantener la presencia en el lugar, realizar controles y atender las tareas necesarias.

“Nuestros empleados van de 7 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días, van en un bote”, explicó Saad.

El descenso del nivel del río permitió que durante la jornada de este viernes se pudiera recuperar nuevamente el ingreso por tierra.

El trayecto se realizó en una camioneta y a muy baja velocidad, debido a las condiciones en las que todavía se encuentra el camino. El recorrido desde el acceso hasta el sector de Banco Pelay demandó aproximadamente media hora.

La bajante dejó al descubierto residuos y materiales

Con el retroceso del agua comenzaron a quedar nuevamente visibles residuos, materiales y distintos elementos que permanecieron cubiertos durante la creciente.

Desde el Municipio señalaron que el estado actual del predio debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones excepcionales atravesadas durante las últimas semanas.

La permanencia del agua y la imposibilidad de utilizar el acceso terrestre condicionaron las tareas habituales de limpieza, mantenimiento y conservación del complejo turístico.

Advierten por el ingreso de personas al predio

Desde la Dirección de Turismo también señalaron que durante los últimos días se detectó la presencia de personas que habrían ingresado al sector en una embarcación particular para pescar, pese a que el acceso al balneario continúa restringido por las condiciones derivadas de la creciente.

La Municipalidad pidió a los vecinos no ingresar al camino a Banco Pelay mientras persista la situación de riesgo, tanto por las condiciones del terreno como por la presencia de agua en distintos sectores.

La recomendación alcanza especialmente a quienes intenten acceder al predio por cuenta propia aprovechando el descenso del río.

El Municipio cuestionó la referencia a “vecinos de la zona”

En relación con una información periodística que mencionaba la preocupación de “vecinos de la zona de Banco Pelay”, desde la Municipalidad consideraron necesario realizar una aclaración.

Según plantearon desde el área de Turismo, resulta llamativa esa referencia teniendo en cuenta que el sector permanece afectado por la creciente desde hace aproximadamente tres semanas y con sectores cubiertos por más de cuatro metros de agua.

El Municipio sostuvo que la situación actual debe comprenderse dentro de ese contexto y de las dificultades que generó la crecida para acceder y mantener el predio.

Continúa el monitoreo de Banco Pelay

Mientras el río Uruguay continúa descendiendo, la Municipalidad de Concepción del Uruguay mantiene el seguimiento de la situación y prevé avanzar progresivamente con las tareas de limpieza, mantenimiento y recuperación de las instalaciones a medida que las condiciones permitan trabajar con seguridad.

Por el momento, las autoridades reiteraron el pedido de evitar el ingreso al camino y al predio de Banco Pelay hasta que estén dadas las condiciones para recuperar el acceso normal.