Un siniestro vial ocurrido durante la noche del sábado en Paraná terminó con un conductor sancionado luego de que el control de alcoholemia arrojara resultado positivo.

El hecho se registró sobre la colectora de la Ruta Nacional 168, entre las calles López Jordán y Bazán y Bustos, donde por causas que son materia de investigación colisionaron un Honda Accord y una Toyota Corolla Cross.

El personal de la Jefatura Departamental Paraná intervino en el lugar en el marco de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollaban durante la noche.

Uno de los vehículos perdió el control

Según las primeras actuaciones realizadas por los efectivos, uno de los automóviles habría perdido el control y, posteriormente, impactado contra el otro vehículo.

A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesario realizar traslados sanitarios.

Retuvieron la licencia y el vehículo

Como parte del procedimiento, los agentes realizaron el correspondiente control de alcoholemia a uno de los conductores, cuyo resultado fue positivo.

Ante esta situación, se dispuso la retención de la licencia de conducir y el traslado del vehículo involucrado a la playa municipal, donde quedó a disposición de las actuaciones administrativas correspondientes.

La Policía realizó las diligencias de rigor para documentar el siniestro y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.