Ante el pronóstico de lluvias importantes para los próximos días, la Municipalidad de Crespo intensificó los trabajos de limpieza y adecuación de canales, alcantarillas, bocas de tormenta y desagües pluviales.

Las tareas tienen como objetivo mejorar la conducción y el escurrimiento del agua de lluvia y mantener en condiciones el sistema de desagües frente a posibles precipitaciones abundantes.

Los trabajos forman parte de un esquema preventivo que contempla tanto intervenciones dentro de la trama urbana como acciones en sectores vinculados con las rutas nacionales que rodean la ciudad.

Trabajos en distintos puntos de Crespo

El personal municipal lleva adelante tareas de limpieza y mantenimiento en diferentes sectores, mientras que Vialidad Nacional interviene en los espacios perimetrales correspondientes a las rutas nacionales 12 y 131.

Entre los puntos donde se ejecutaron o están previstas intervenciones se encuentran:

Ruta Nacional 12 , desde el acceso Juan Manuel de Rosas hasta la rotonda con las rutas Nacional 131 y Provincial 32.

, desde el acceso Juan Manuel de Rosas hasta la rotonda con las rutas Nacional 131 y Provincial 32. Ruta Nacional 131 , desde la rotonda de las rutas 12 y Provincial 32 hacia el acceso Presidente Arturo Illia.

, desde la rotonda de las rutas 12 y Provincial 32 hacia el acceso Presidente Arturo Illia. Sector de ingreso al Parque Industrial Crespo .

. Calle Tierra del Fuego , hacia Ruta Nacional 12.

, hacia Ruta Nacional 12. Susana Kemerer de Regner , entre Italia, Malvinas y Ruta Nacional 131.

, entre Italia, Malvinas y Ruta Nacional 131. Los Olivos , entre Italia y Ruta Nacional 131.

, entre Italia y Ruta Nacional 131. Los Olivos , entre Los Andes y Perón.

, entre Los Andes y Perón. Calle 1° de Mayo, desde avenida Esteban Pesante hacia la ruta que comunica Crespo con Racedo.

También se realizan tareas de limpieza en bocas de tormenta y sectores entubados ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

Nuevas obras para mejorar los desagües

Además de las tareas de mantenimiento, el municipio avanza con obras destinadas a ampliar y mejorar la infraestructura de drenaje.

En Florentina Gómez Miranda, entre Los Ombúes y Rosario Vera Peñaloza, se construyen nuevos entubados destinados al desagüe pluvial.

En el barrio Parque del Lago, donde recientemente se realizaron obras de pavimentación y cordón cuneta, se colocaron cámaras con sumideros y tramos de cañería pluvial de PVC helicoidal de 500 milímetros de diámetro.

Las intervenciones alcanzaron las calles Dr. Ramón Carrillo, entre Diamante y el arroyo, y Hermanos Henkel, entre Favaloro y el arroyo.

Por otra parte, en el barrio Azul se construyó un canal entubado desde el acceso Presidente Perón hacia Italia. La obra permite mejorar el escurrimiento y, al mismo tiempo, conectar la trama urbana de ese sector.

La importancia de mantener despejados los desagües

Desde el municipio remarcaron que el funcionamiento del sistema pluvial no depende únicamente de las obras públicas, sino también del cuidado que realicen los vecinos.

Mantener despejados los canales, alcantarillas y desagües permite reducir el riesgo de obstrucciones durante las lluvias y favorecer el rápido escurrimiento del agua.

En ese sentido, se recomienda:

Mantener limpias las canaletas y desagües pluviales de las viviendas.

de las viviendas. Verificar que las conexiones de las canaletas hacia el cordón cuneta estén correctamente realizadas.

estén correctamente realizadas. No conectar desagües pluviales al sistema cloacal , que debe recibir únicamente efluentes sanitarios.

, que debe recibir únicamente efluentes sanitarios. No arrojar pañales, toallitas húmedas, prendas de vestir u otros residuos al sistema cloacal.

Depositar esos elementos en las bolsas de residuos correspondientes y respetar los días de recolección domiciliaria.

Ante inconvenientes, comunicarse con el municipio

Desde la Municipalidad de Crespo solicitaron a los vecinos colaborar con las tareas preventivas y evitar acciones que puedan generar obstrucciones en el sistema de desagües.

Ante inconvenientes, consultas o situaciones que requieran intervención municipal, se encuentra disponible el teléfono de Mesa de Entrada: 4951160.

El objetivo de las tareas es llegar al período de mayores precipitaciones con la infraestructura pluvial en las mejores condiciones posibles y reducir el impacto de eventuales lluvias intensas sobre la ciudad.