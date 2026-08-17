La XIV Feria del Libro Paraná Lee tuvo este domingo 16 de agosto uno de sus momentos más convocantes con la presencia del actor, dramaturgo y escritor paranaense Mauricio Dayub, quien protagonizó un conversatorio en Sala Mayo y compartió con el público aspectos de su trayectoria, su vínculo con la escritura y las historias que atraviesan sus obras.

La actividad reunió a numerosos espectadores que acompañaron con entusiasmo al artista nacido en Paraná, quien presentó aspectos vinculados con El amateur, una de las obras más reconocidas de su carrera.

Dayub también repasó parte de su recorrido artístico y el proceso creativo detrás de sus trabajos, muchos de ellos atravesados por experiencias personales, familiares y por su vínculo con la ciudad que lo vio nacer.

"Fue muy amorosa" la recepción del público

Luego del encuentro, Dayub destacó especialmente la respuesta de los paranaenses y el vínculo que pudo establecer con quienes se acercaron a la feria.

"Fue muy amorosa, muy cariñosa, excesivamente afectuosa. Ha sido hermoso para mí, muy placentero. Los espectadores estuvieron muy interesados y con mucho cariño. Estoy muy contento", expresó.

Durante el conversatorio también habló sobre la escritura y cómo descubrió esa faceta como una herramienta para expresar experiencias, pensamientos y aspectos de su propia historia.

La literatura se incorporó así a un universo creativo que hasta entonces estaba fuertemente asociado con el teatro y la actuación.

El amateur y El equilibrista, entre Paraná y sus raíces

La charla permitió recorrer también aspectos de El amateur y El equilibrista, dos obras en las que aparecen referencias a sus orígenes, su familia y distintas experiencias que marcaron su vida.

Ese componente autobiográfico fue uno de los puntos que despertó mayor interés entre los asistentes, especialmente por el vínculo del artista con Paraná.

Dayub explicó además que actualmente vive el contacto con el público desde un lugar diferente al de sus primeros años de carrera. En lugar del temor o la presión previa a cada presentación, aseguró que prevalece el agradecimiento.

"No lo vivo con estrés, ni con pánico escénico, ni con temor, sino que lo vivo lleno de agradecimiento", sostuvo.

Santiago Halle destacó el mensaje de Dayub

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, también participó de la jornada y destacó la convocatoria generada por la presencia del actor.

"Fue un día fantástico, una presentación muy buena de Mauricio Dayub", afirmó.

Halle puso especial énfasis en uno de los mensajes que atraviesan la obra del artista: la necesidad de mantener una actitud comprometida con el juego, la vida y la felicidad.

"Hay que vivir y jugar, y hay que ganar con una jugada de lujo", señaló el funcionario al referirse a uno de los conceptos presentes en la propuesta de Dayub.

Para Halle, ese mensaje puede trascender el escenario y convertirse en una enseñanza para las nuevas generaciones, vinculada con la alegría de vivir y la posibilidad de afrontar la vida con compromiso y entusiasmo.

También destacó el peso que tienen las raíces y la historia personal en las obras del actor.

"Los mensajes que deja son muy fuertes, tienen mucha reminiscencia a los orígenes, a su familia, a su lugar, a su vida y al sacrificio que hay que hacer para llegar a donde llegó", expresó.

Una feria que movilizó a Paraná

La presencia de Dayub fue uno de los puntos destacados de una tercera jornada que mostró una fuerte convocatoria en distintos sectores de la feria.

Desde el municipio señalaron que las salas tuvieron una importante presencia de público y que numerosas familias recorrieron los stands de librerías y editoriales, además de los espacios gastronómicos y las actividades culturales.

Halle adelantó que, una vez finalizada la feria, se realizará un análisis económico para conocer el impacto del evento sobre las librerías y editoriales participantes.

"Vamos a tener números concretos de cómo ha salido la feria", indicó.

Mientras tanto, la percepción de las autoridades municipales fue positiva a partir del movimiento registrado durante el domingo.

"Hay muchísima gente. Se disfruta el patio de comida, se disfrutan los puestos, se ve mucha gente comprando libros con bolsitas", describió Halle.

La continuidad de Paraná Lee

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó que la Feria del Libro es el resultado de un trabajo sostenido a través de distintas gestiones municipales.

"La feria es un trabajo en equipo, como dice nuestra intendenta. Se sostuvo a través del tiempo, a través de distintas gestiones", señaló.

Clavenzani remarcó que la continuidad de las propuestas culturales requiere preservar aquellas iniciativas que ya forman parte de la identidad de Paraná.

En ese sentido, recordó que la intendenta Rosario Romero había planteado durante la presentación de esta edición que no se trata de crear permanentemente nuevas propuestas, sino de sostener y fortalecer las que la ciudad ya reconoce como propias.

Con la participación de Mauricio Dayub, una nutrida presencia de público y una agenda que combinó literatura, teatro y cultura, Paraná Lee volvió a convertir a Sala Mayo en uno de los principales puntos de encuentro cultural de la capital entrerriana.

La feria continúa así consolidándose como una propuesta que no solo promueve la venta de libros, sino que también genera espacios de encuentro entre autores, artistas, lectores y la comunidad.