Cada primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, una fecha que nació en 2007 en un bar de California, Estados Unidos, y que con el paso de los años se transformó en una celebración mundial presente en más de 200 ciudades de 50 países.

La propuesta surgió como una iniciativa de un grupo de amigos que buscaba dedicar una jornada a una de las bebidas más antiguas y consumidas del planeta. Hoy, la fecha reúne a millones de personas que aprovechan la ocasión para compartir encuentros, conocer nuevos estilos y brindar por una tradición que atraviesa culturas y generaciones.

Una bebida con más de 6.000 años de historia

La cerveza tiene un origen milenario. Los primeros registros de su elaboración se remontan a alrededor del 4.000 antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia, donde era producida a base de cebada.

Con el tiempo, la técnica fue perfeccionándose en el Imperio Babilónico, mientras que los egipcios incorporaron ingredientes como miel, dátiles y canela para enriquecer su sabor. Más tarde, la bebida fue adoptada por griegos, romanos y pueblos germánicos, consolidándose como parte de la cultura de numerosas civilizaciones.

La receta escrita más antigua aparece en el Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos de la historia.

Tres recomendaciones para disfrutarla mejor

Especialistas en cerveza coinciden en que la forma de servirla influye directamente en la experiencia de consumo.

Una de las principales recomendaciones es respetar la formación de una espuma de aproximadamente dos dedos, ya que ayuda a conservar los aromas, protege la bebida del contacto con el oxígeno y mantiene el gas natural por más tiempo.

También aconsejan servirla siempre en un vaso o copa, lo que permite apreciar mejor su color, brillo y aroma, además de favorecer la liberación del exceso de dióxido de carbono.

Por último, destacan que existe una cerveza adecuada para cada comida. La variedad de estilos disponibles permite acompañar desde ensaladas y pastas hasta carnes, guisos e incluso postres elaborados con chocolate.

Una bebida asociada al encuentro

En Argentina, la cerveza ocupa un lugar destacado en reuniones familiares, encuentros entre amigos y celebraciones populares.

Diversos estudios sobre hábitos de consumo indican que los bares continúan siendo espacios de socialización y encuentro. Una investigación internacional de Oxford Economics señaló que la mayoría de las personas reconoce estos ámbitos como lugares que fortalecen los vínculos sociales y generan un impacto positivo en las economías locales.

La producción cervecera argentina también tiene un fuerte componente regional, ya que utiliza materias primas como cebada, lúpulo, levadura y agua provenientes de distintas zonas del país.

Consumo responsable

Más allá de su importancia cultural y gastronómica, especialistas y productores coinciden en que el consumo debe realizarse con moderación.

Disfrutada de manera responsable, la cerveza forma parte de tradiciones, encuentros y experiencias compartidas que la convirtieron en una de las bebidas más elegidas en el mundo y también en Argentina.