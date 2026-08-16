La Municipalidad de Paraná continúa con la ejecución de la segunda etapa del Plan Calle a Calle, con intervenciones destinadas a mejorar la transitabilidad y, al mismo tiempo, reforzar la infraestructura urbana frente a eventos climáticos de mayor intensidad.

La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos que se desarrollan en el barrio Bajada Grande, donde las cuadrillas municipales realizan obras viales y de drenaje para dar respuesta a reclamos de vecinos y prevenir problemas derivados de las lluvias.

“Respondemos a una demanda de los vecinos de mejorar las calles y sobre todo el escurrimiento de aguas. Son obras que impactan en la calidad de vida”, señaló Romero.

Reemplazaron un conducto para mejorar el drenaje

Una de las principales intervenciones se lleva adelante en la zona de Valentín Denis y calle N° 1439, donde se reemplazó un conducto pluvial existente por otro de 800 milímetros de diámetro.

La obra permitirá aumentar la capacidad de conducción de los excedentes de agua hacia la Laguna Escondida, con el objetivo de disminuir la acumulación de agua sobre la vía pública durante episodios de lluvias intensas.

El subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, explicó que las características del sector requieren especial atención debido a las condiciones naturales del terreno.

“Estamos en zona de paisaje de los humedales del oeste. Esto demuestra niveles freáticos superficiales, así que cuando hacemos una excavación enseguida vemos el agua que brota”, explicó.

Según detalló, el nuevo sistema de conductos permitirá derivar correctamente el agua hacia la laguna y mejorar el escurrimiento bajo la arteria.

Mejoran calles y trabajan sobre el escurrimiento

Además de la obra hidráulica, el Municipio lleva adelante tareas de mejorado de calles con ripio, embrozado y abovedado de las trazas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en el sector.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, señaló que la intervención busca resolver tanto problemas de transitabilidad como de drenaje.

“El objetivo es mejorar la transitabilidad y la seguridad. Era un sector donde se demandaba mucha asistencia por parte de los vecinos”, explicó.

Las tareas incluyen el acondicionamiento de las calles y la generación de pendientes adecuadas para conducir el agua hacia los sectores de drenaje.

Una obra pensada para prevenir inundaciones

Desde el Municipio destacaron que la intervención forma parte de una estrategia preventiva frente a los posibles efectos de fenómenos climáticos asociados a El Niño.

La canalización hacia la Laguna Escondida permitirá contar con una mayor capacidad para recibir los excedentes hídricos y reducir el impacto de las lluvias fuertes sobre las calles del barrio.

Romero remarcó que las mejoras también tendrán un impacto directo en situaciones cotidianas y de emergencia.

“Van a poder transitar sin problemas en días de lluvia, van a poder ingresar ambulancias ante una emergencia, van a tener más iluminación y todas las mejoras que representa”, sostuvo.

Piden no arrojar residuos en cunetas y desagües

El mantenimiento de los sistemas de drenaje será otro aspecto clave para garantizar el funcionamiento de la infraestructura.

Bilbao pidió colaboración a los vecinos para evitar que los residuos terminen en cunetas, márgenes o sectores destinados al escurrimiento.