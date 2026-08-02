Nogoyá.– El Municipio de Nogoyá convocó a representantes de distintas instituciones locales para coordinar acciones preventivas ante el fenómeno climático de El Niño. De la reunión de trabajo participaron el Departamento Ejecutivo, Defensa Civil municipal, Desarrollo Social, Emergencia municipal, la Jefatura Departamental de Policía, Bomberos Voluntarios, Vialidad Provincial seccional Nogoyá y el Hospital San Blas, entre otros organismos. Durante el encuentro se analizaron los posibles escenarios y se establecieron líneas de trabajo conjuntas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

El intendente Bernardo Schneider explicó a Paralelo32 el criterio que guía la planificación: "Es un fenómeno que por estos tiempos tenemos la posibilidad de prever con mayor anticipación, y eso nos lleva a tomar acciones preventivas. Empezamos a coordinar hacia adelante, preparándonos siempre para una hipótesis de máxima", señaló.

Schneider destacó además la articulación con el gobierno de Frigerio: "Desde el gobierno provincial hay una articulación con las distintas carteras para ir previniendo, de modo que Nogoyá esté lo más segura posible dentro de las posibilidades ante un fenómeno de esta naturaleza", afirmó.

En forma paralela a la coordinación institucional, el área de Obras Públicas municipal viene ejecutando tareas de limpieza de canales de desagüe y desobstrucción de alcantarillas, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua ante las lluvias pronosticadas y reducir así los riesgos de anegamiento en la ciudad.