El fin de semana largo ofrecerá en Crespo una variada agenda de actividades culturales, gastronómicas, recreativas y deportivas. Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán participar de propuestas para distintas edades.

Las actividades previstas al aire libre estarán sujetas a las condiciones climáticas.

Sábado 15: espectáculos, baile y fútbol

La agenda comenzará el sábado 15 de agosto con una propuesta especialmente pensada para las familias.

“Cuentos Maravillosos”, un show infantil en el Salón Municipal

Desde las 17:00, el Salón Municipal será escenario de “Cuentos Maravillosos”, un espectáculo musical infantil e interactivo que reunirá a personajes reconocidos de Disney y de distintas películas animadas.

Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Stitch y otros personajes serán protagonistas de una propuesta destinada a disfrutar en familia.

Las entradas se encuentran a la venta en Librería Lapiloco, ubicada en 9 de Julio 418.

Gran Baile del Centro de Jubilados

Por la noche, desde las 20:00, el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, Provinciales y Municipales de Crespo realizará su “Gran Baile”.

La actividad tendrá lugar en la sede de la institución, ubicada en Pasaje Echagüe 1757, con la actuación del Grupo Emoción.

Habrá servicio de cantina con choripanes, piroks, pizzas y bebidas. La propuesta es abierta a toda la comunidad y el valor de la entrada será de $6.000.

Fútbol: comienza el Clausura de formativas y femenino

La actividad deportiva también tendrá un lugar destacado durante el sábado.

En las categorías formativas de la Liga de Paraná Campaña comenzará el Torneo Clausura 2026 “Gurises”. En Crespo habrá partidos en dos escenarios desde las 13:00, con encuentros de Sub 13, Sub 11 y Sub 15.

En el estadio “Eduardo Stieben Wirth”, Cultural enfrentará a Sarmiento Rojo, mientras que en el “Mundialista 25 de Agosto”, Unión Blanco recibirá a Viale FBC.

Ese mismo día comenzará el Torneo Clausura 2026 “Mujeres”, correspondiente a Primera División. En Crespo, Unión será local de Viale FBC desde las 16:30, en el estadio “Mundialista 25 de Agosto”.

Domingo 16: clásico de Crespo y una noche de humor

El domingo tendrá como principal atractivo deportivo una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga de Paraná Campaña.

Unión y Cultural vuelven a enfrentarse

En el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, Unión será local de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo, en una nueva edición del clásico de la ciudad.

La jornada comenzará a las 13:00 con el partido de Sub 20, continuará con Sub 17 y finalizará con el encuentro de Primera División.

Pablo Millán y Costa presentan “Culpables de este Humor”

La propuesta artística del domingo llegará de la mano de Pablo Millán y Costa, quienes desde las 21:00 presentarán en el Salón Municipal el espectáculo “Culpables de este Humor”.

El show combina humor, música, anécdotas, personajes e interacción con el público, en una propuesta pensada para compartir y disfrutar en familia.

Costa regresa a Crespo acompañada por Pablo Millán para ofrecer una noche con distintos momentos de humor y música.

Lunes 17: homenaje a San Martín y torneo de Newcom

El lunes, feriado nacional, la ciudad tendrá dos actividades destacadas.

Acto oficial por el 176º aniversario del fallecimiento de San Martín

Desde las 14:45, se desarrollará el acto oficial para conmemorar el 176º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La ceremonia tendrá lugar frente al busto que recuerda al “Padre de la Patria” y “Libertador de América”, ubicado en la intersección de San Martín y avenida Independencia.

Participarán autoridades municipales y provinciales, representantes de fuerzas policiales y militares, bomberos, autoridades eclesiásticas, Veteranos de Malvinas, representantes de los sectores comercial, productivo y agropecuario, instituciones educativas, deportivas y sociales, además de vecinos de la comunidad.

Newcom: “Crisol” celebra su segundo aniversario

Desde las 8:30, el estadio “Arena Celeste” de la Asociación Deportiva y Cultural será sede de un Torneo Recreativo de Newcom organizado por el equipo “Crisol”, que celebrará de esta manera su segundo aniversario.

El certamen tendrá categorías Femenino +50 y +60 años, y Mixto +50 y +60 años.

La inscripción tendrá un costo de $50.000 por equipo.

Tres días para disfrutar de Crespo

Con propuestas deportivas, espectáculos para toda la familia, música, baile y actividades institucionales, Crespo tendrá una agenda diversa durante el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto.