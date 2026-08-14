Jugar con las redes sociales a veces puede derivar en ideas originales y propuestas creativas. Una propuesta que tuvo el resultado del registro de veintiún canciones quedando pendiente una larga lista.

En la previa del receso escolar, "El Profe" Esteban Albornoz pensó que una manera de compartir su pasión por la música podía ser confeccionar una lista de temas junto a sus seguidores. La respuesta fue inmediata: recibió una gran cantidad de sugerencias, a las que respondió con cuidadas interpretaciones.

"En principio, charlando con mi hermana, pensamos de qué manera poder cantar las canciones y pensé que iba a hacerlo solo. Después dije: ¿cómo no compartir esta idea con otros músicos? Y así lo fui haciendo, sumando amigos y amigas a esta propuesta, que se fue enriqueciendo", describió.

Destacó que fue a la casa de quienes aceptaron participar de la iniciativa. "En algunos casos ensayamos dos o tres veces y grabamos enseguida. Prácticamente con la cabeza en blanco, tocamos y dejamos el registro rapidísimo", comentó.

Reveló que, en un comienzo, tenía pensado registrar quince elegidas entre las sugeridas. Sin embargo, recibió más de cincuenta pedidos. "Tuve que elegir y quedarme con un total de veinte, que quedaron registradas en mi cuenta de Instagram y en otras redes", aseguró.

El pasado sábado 1° de Agosto, se realizó la presentación del trabajo en la Asociación Cultural Victoria, “Covers de invierno” con algunos de los músicos convocados inicialmente y otros artistas que se sumaron a la experiencia. De esta manera, la idea tuvo su cierre como primera parte de un ciclo de canciones que promete dar continuidad.

“En general de la propuesta participaron compañeros con quienes comparte un proyecto musical, como Daniel Gómez, Gonzalo Ripari y Emilio Otero. Además de otros artistas y amigos, Ana Bejariel, Maiu López, Sofía Alegre, Ángel Osuna, Lorena Martínez, Karen Bustafán, Ávila, Vicky Capa, Franco Giaquinto, Ailín Folguera, Silvio Pereira y Marcos Pereira, entre otros”.

El proyecto entre otras bellas canciones, fueron pasando Zamba para olvidarte (Daniel Toro); Barro Tal vez (Spinetta); De Enero a enero (Rodrigo); Corazón Partío (A. Sanz); Loco de amor (Valentino Merlo); Taipero Poriahu (Pocho Roch – Antonio Tarragó Ros); Nunca lo Olvides (Airbag); Te vi venir (Sin Bandera); Posadeña Linda (Ramón Ayala);Perfume de Carnaval (Peteco Carabajal); El día que me quieras (Carlos Gardel); La Pucha con el hombre (Raúl Trullenhque – Cuti Carabajal); Creo en tí (Reik); Himno Nacional Argentino; Zona de Promesas (G.Cerati); Zamba de Lozano (Cuchi Leguizamón); Victoria Mi Ciudad (Leopoldo Díaz Vélez); Carta Urgente (Abel Pinto); La Luna en tu pelo (Oscar Valles).

"Fueron canciones de distintos géneros. A mí me gusta un poco de todo. Si bien tenemos un proyecto de música del litoral junto a Daniel Gómez, Emilio Otero y Gonzalo Ripari, también disfruto interpretar otros estilos, y por eso llevamos adelante esta idea", concluyó.

Lo que comenzó como una iniciativa individual terminó convirtiéndose en una linda experiencia colectiva que al parecer tendrá continuidad con otro ciclo que promete colectivizar.