Valle María será sede de la primera Fiesta Provincial del Trigo, una nueva propuesta destinada a poner en valor la producción triguera y el aporte de este cultivo a la economía y al desarrollo agropecuario de Entre Ríos.

La edición inaugural se realizará del jueves 15 al sábado 17 de octubre de 2026, con actividades vinculadas al sector productivo, científico y tecnológico.

La presentación oficial tuvo lugar en el auditorio de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Bolsacer) y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y referentes del sector agropecuario.

El trigo, protagonista de una nueva fiesta provincial

Durante el encuentro, el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Camuñas, destacó la importancia que adquirió el cultivo en los últimos años y valoró la creación de una celebración específica para reconocer su aporte.

“El trigo nos viene dando muchas satisfacciones en estos últimos años, por lo que me parece excelente que se lo reconozca de esta manera en Entre Ríos”, señaló.

La propuesta busca convertirse en un espacio de encuentro entre productores, empresas, organismos técnicos, instituciones y comunidades vinculadas con la actividad agrícola.

Bernaudo: “El trigo es un cultivo que merece un reconocimiento”

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, destacó la evolución que tuvo el trigo tanto en superficie sembrada como en rendimiento.

“El trigo es un cultivo que merece un reconocimiento, ya que ha venido evolucionando tanto en superficie como en rendimiento”, sostuvo.

Además, remarcó el papel que tiene el cultivo dentro de los sistemas productivos entrerrianos por su aporte al cuidado de los suelos.

“Es un jugador importantísimo para nuestra provincia, que tiene suelos sensibles”, afirmó el funcionario.

Bernaudo también planteó la necesidad de que la nueva celebración mantenga una identidad vinculada específicamente con la producción triguera.

“Deseamos que esta fiesta tenga no sólo continuidad, sino que mantenga una identidad fuerte con respecto al trigo”, expresó.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de los municipios y comunas del departamento Diamante para consolidar la iniciativa.

Valle María se prepara para recibir a empresas y productores

El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, valoró que la localidad haya sido elegida como sede de la primera edición.

“Fue muy importante para nosotros la convocatoria por parte del INTA Diamante para ser la sede de esta primera edición, como también el apoyo brindado por el Gobierno provincial”, señaló.

El jefe comunal anticipó además que la fiesta contará con una importante participación empresarial.

Según indicó, más de 20 empresas vinculadas al sector semillero estarán presentes durante las actividades previstas.

“Esperamos que este proyecto sea un gran éxito”, sostuvo Sokolovsky.

El aporte del INTA: ciencia y tecnología aplicada al campo

La participación del INTA tendrá como objetivo mostrar el desarrollo científico y tecnológico vinculado con la producción agropecuaria entrerriana.

El director regional del INTA Entre Ríos, Jorge Gvodzenovich, destacó la oportunidad que representa la fiesta para acercar ese conocimiento a productores y a la comunidad.

“Nuestro aporte a esta Fiesta Provincial del Trigo será exponer lo rico que es el ecosistema científico tecnológico en la provincia”, explicó.

En esa línea, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y la posibilidad de generar nuevas propuestas destinadas a potenciar el sector agropecuario.

Una fiesta para poner en valor la producción triguera entrerriana

La Fiesta Provincial del Trigo 2026 buscará reunir en Valle María a los distintos actores que forman parte de la cadena productiva, desde productores y empresas hasta organismos de investigación y autoridades.

La elección del departamento Diamante como escenario de la primera edición también apunta a fortalecer la identidad productiva de una región estrechamente vinculada con la actividad agropecuaria.

La cita será del 15 al 17 de octubre, en Valle María, con el trigo como eje de una propuesta que pretende instalarse en el calendario productivo y turístico de Entre Ríos.