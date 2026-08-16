Entre Ríos podría haber recibido $36.989 millones adicionales durante los primeros siete meses de 2026 si una parte de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos se hubiera distribuido entre las provincias de acuerdo con los coeficientes establecidos por la Ley de Coparticipación Federal.

El cálculo surge de un informe elaborado por la consultora Galois, que estimó que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrían recibido en conjunto $784.290 millones bajo ese esquema durante el período enero-julio.

La estimación pone nuevamente en discusión el destino de los recursos provenientes de los impuestos nacionales y el reclamo de las provincias por una distribución que consideran más equitativa.

Cómo se realizó el cálculo

El ejercicio parte de una recaudación acumulada del Impuesto a los Combustibles Líquidos de $3.839.125 millones entre enero y julio.

Sobre ese monto se descontó el 1,9% correspondiente a ARCA, quedando una base sobre la cual se aplicó un porcentaje del 35,44%.

Ese porcentaje representa la suma de tres destinos específicos actualmente asignados a los recursos del impuesto:

4,31% correspondiente al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.

correspondiente al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. 28,58% destinado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.

destinado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. 2,55% correspondiente a la compensación al transporte público.

La suma de esos tres conceptos representa $1.334.735 millones.

A partir de allí, Galois realizó un ejercicio hipotético: ¿cuánto habría recibido cada jurisdicción si esos recursos se hubieran distribuido utilizando los coeficientes de la Ley de Coparticipación Federal?

El impacto para Entre Ríos

Según esa simulación, Entre Ríos habría obtenido $36.989 millones durante los primeros siete meses del año.

El monto representa una referencia para dimensionar el impacto que tendría sobre las finanzas provinciales una modificación en el criterio de distribución de determinados recursos nacionales.

No obstante, se trata de una estimación y no de recursos efectivamente adeudados o transferidos, ya que el esquema utilizado por la consultora parte de un supuesto de distribución diferente al vigente.

Un cálculo que no replica el proyecto de los gobernadores

Galois aclaró que el ejercicio realizado no reproduce exactamente el proyecto impulsado por los gobernadores durante 2025.

Aquella iniciativa contemplaba una masa de recursos mayor y también establecía un criterio de distribución diferente.

Por ese motivo, los $36.989 millones estimados para Entre Ríos no deben interpretarse como el monto que la provincia necesariamente hubiera recibido bajo aquella propuesta, sino como el resultado de aplicar el esquema hipotético planteado por la consultora.

El debate por la distribución de los recursos

El análisis vuelve a poner el foco sobre la distribución federal de los recursos y el peso que tienen determinados impuestos nacionales en las cuentas provinciales.

Para Entre Ríos, como para el resto de las jurisdicciones, el debate adquiere especial relevancia en un escenario en el que las provincias buscan fortalecer sus ingresos propios y garantizar recursos para sostener servicios, infraestructura y obras públicas.

En ese contexto, el informe de Galois aporta una estimación sobre cuánto podría representar para las provincias un cambio en el criterio de distribución de una parte de los fondos generados por el impuesto a los combustibles.