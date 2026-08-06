La jornada de este jueves estará marcada por condiciones meteorológicas adversas en gran parte de Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por tormentas y vientos fuertes, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas que podrían superar los 80 o 90 kilómetros por hora, abundante actividad eléctrica y caída de granizo en forma localizada.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones más severas se esperan durante la tarde, por lo que las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir riesgos y proteger tanto a las personas como a los bienes materiales.

Cómo preparar la vivienda antes del temporal

Ante la posibilidad de lluvias abundantes y fuertes ráfagas, una de las principales recomendaciones es revisar el estado de la vivienda para evitar inconvenientes durante la tormenta.

Entre las medidas preventivas se aconseja:

Revisar y limpiar canaletas, desagües y rejillas para facilitar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos.

Retirar o asegurar macetas, muebles de jardín, herramientas, toldos y cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento.

Cerrar correctamente puertas, ventanas y persianas para reducir el ingreso de agua y proteger los ambientes.

Evitar permanecer cerca de ventanales o superficies vidriadas mientras dure la tormenta.

Cómo proteger los equipos eléctricos

Las tormentas con intensa actividad eléctrica pueden provocar cortes de energía o sobretensiones capaces de dañar electrodomésticos y equipos electrónicos.

Por ese motivo se recomienda:

Desconectar televisores, computadoras y otros aparatos sensibles antes del inicio del temporal.

Cargar completamente los teléfonos celulares y baterías externas (powerbanks).

Tener linternas en condiciones de uso y pilas de repuesto disponibles para afrontar eventuales cortes del suministro eléctrico.

Vehículos y mascotas: también requieren cuidados

Si existe riesgo de caída de granizo, lo más conveniente es guardar los vehículos bajo techo. En caso de no contar con cochera, pueden utilizarse fundas específicas o mantas gruesas que ayuden a minimizar posibles daños.

También es importante proteger a las mascotas, manteniéndolas dentro de la vivienda o en un lugar seguro, cerrado y resguardado del viento y la lluvia.

Tener un kit de emergencia siempre a mano

Como medida preventiva adicional, especialistas aconsejan disponer de un pequeño kit de emergencia que incluya:

Agua potable.

Botiquín de primeros auxilios.

Medicamentos de uso habitual.

Linternas y pilas.

Teléfonos de emergencia anotados en un lugar accesible.

Seguir únicamente la información oficial

Durante la vigencia de las alertas, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de los organismos de Defensa Civil, además de respetar las indicaciones que puedan emitir las autoridades locales.