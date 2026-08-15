El Servicio de Cirugía Pediátrica del hospital Materno Infantil San Roque continúa fortaleciendo su perfil científico y académico. En el marco de las V Jornadas de Cirugía Pediátrica de la Región del Litoral, su jefa, Lorena Benítez, fue incorporada como miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Infantil.

El reconocimiento llegó luego de la presentación de un trabajo de investigación que analiza uno de los cambios demográficos que atraviesa Entre Ríos y sus consecuencias sobre el sistema sanitario: la disminución de la natalidad y su impacto en la demanda de cirugías neonatales.

Una investigación sobre el futuro de la cirugía neonatal

Durante las jornadas, Benítez presentó el trabajo “Impacto de la transición demográfica en la cirugía neonatal: análisis de casuística y desafíos en la formación profesional en el Centro de Referencia de Entre Ríos”.

El estudio aborda cómo la reducción de los nacimientos modifica progresivamente la cantidad y las características de las intervenciones quirúrgicas neonatales y plantea la necesidad de adaptar los criterios de gestión y formación profesional a este nuevo escenario.

La investigación aporta información que puede resultar relevante para la planificación de los servicios de salud, especialmente en establecimientos que funcionan como centros de referencia para patologías de alta complejidad.

Tres ejes para fortalecer la atención

Desde el hospital San Roque señalaron que, frente a los cambios en la demanda, la estrategia del Servicio de Cirugía Pediátrica se estructura sobre tres pilares.

El primero es la atención basada en el valor, con el objetivo de priorizar la efectividad clínica y mejorar los resultados sanitarios de cada intervención.

El segundo es la seguridad del paciente, mediante el fortalecimiento de las distintas etapas del proceso asistencial para reducir riesgos y prevenir complicaciones.

El tercer eje es la alta complejidad, que apunta a consolidar el rol del hospital San Roque como uno de los principales centros de referencia de la red pública de salud de Entre Ríos.

Formación y regreso de profesionales al hospital público

La participación de profesionales del San Roque en ámbitos científicos especializados también refleja el proceso de crecimiento institucional que atraviesa el Servicio de Cirugía Pediátrica.

Una parte importante del equipo médico actual está integrada por profesionales que se formaron en la propia institución y posteriormente realizaron especializaciones y subespecializaciones en centros de alta complejidad de otras provincias.

El regreso de estos profesionales al hospital público permitió incorporar nuevos conocimientos y técnicas, actualizar protocolos y fortalecer los procesos de atención.

A la experiencia de los cirujanos con mayor trayectoria se suma así la incorporación de nuevas generaciones de especialistas, conformando un equipo que combina experiencia, formación especializada e innovación.

Encuentro de especialistas de la Región del Litoral

Las V Jornadas de Cirugía Pediátrica de la Región del Litoral constituyeron además un espacio para la actualización profesional, el análisis de casos complejos y el intercambio de experiencias sobre nuevas tecnologías y procedimientos quirúrgicos.

Del encuentro participaron especialistas de distintos puntos de la región y también cirujanos pediátricos que se desempeñan en hospitales de la red pública de Entre Ríos.

Para el hospital San Roque, la participación en este tipo de encuentros representa una oportunidad para fortalecer la formación continua y compartir experiencias con otros equipos especializados.

La incorporación de Lorena Benítez a la Sociedad Argentina de Cirugía Infantil constituye, en ese contexto, un reconocimiento a la trayectoria científica y profesional del Servicio de Cirugía Pediátrica y un nuevo paso en su proceso de consolidación institucional.